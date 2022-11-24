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МВД назвало число иностранцев в России

Ведомости

В России сейчас находятся порядка 6 млн иностранцев, половина из которых – трудовые мигранты, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, передает «Интерфакс».

Еще около 750 000 человек от этого числа – это временно или постоянно проживающие в России иностранные граждане, а еще 400 000 – иностранные студенты. С начала этого года было зафиксировано около 660 000 случаев фиктивной регистрации иностранцев, они были сняты с учета, по фактам правонарушений были возбуждены уголовные дела. Число же фиктивных регистраций брака составило 220, добавила представитель МВД.

Казакова также напомнила о принятом в первом чтении еще в апреле законопроекте, в соответствии с которым лишать приобретенного гражданства РФ предлагалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.

В ноябре президент России Владимир Путин внес поправку к законопроекту, добавив несколько статей Уголовного кодекса: о нежелательной деятельности иностранной или международной неправительственной организации (284.1), распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (207.3), публичных призывах к действиям против территориальной целостности РФ (280.1), а также публичных действиях, направленных на дискредитацию использования армии (280.3).

Президент внес в Госдуму законопроект о гражданстве в конце декабря 2021 г. Законопроект предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при получении ими гражданства России – это граждане бывшего СССР, их дети, участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию, а также те, кто имеет близких родственников – россиян и имел родственников, постоянно проживавших в Российской империи или СССР. Казакова в апреле отмечала, что в прошлом году гражданство России получило 735 000 человек, а новый закон позволит увеличить эту цифру на 20–30%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных