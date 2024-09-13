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В Госдуму внесен проект об исключительно платном образовании для детей мигрантов

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому иностранные граждане, в частности дети мигрантов, в России смогут посещать детские сады и школы исключительно на платной основе. В случае принятия инициативы закон может вступить в силу с января 2025 г.

Авторами законопроекта является группа парламентариев от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по социальной политике Ярославом Ниловым.

Сейчас ст. 78 закона «Об образовании» предусматривает, что иностранные граждане обладают равными с гражданами РФ правами на получение образования. Парламентарии от ЛДПР предлагают внести изменения в указанную статью. Из него следует, что иностранные граждане будут иметь право на получение дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, а также профессионального обучения на платной основе за счет средств физических и юридических лиц.

В пояснительной записке необходимость такой меры поясняется тем, что «в последние годы в детских садах и школах резко увеличилось количество детей мигрантов из ряда стран СНГ и Средней Азии». При этом только в школах не хватает около 900 000 мест.

Государственные деятели еще более активно начали обсуждать изменение миграционной политики после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» 22 марта, в результате которого погибли 145 человек и более 550 пострадали. По этому делу в качестве обвиняемых проходят задержанные российскими силовиками иностранные граждане.

Ранее в сентябре председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в России готовится законопроект, который ограничит возможность мигрантам привозить в страну свои семьи. По мнению спикера, «не может человек, приехав сам работать, еще с собой везти членов семьи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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