В Госдуму внесен проект об исключительно платном образовании для детей мигрантов
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому иностранные граждане, в частности дети мигрантов, в России смогут посещать детские сады и школы исключительно на платной основе. В случае принятия инициативы закон может вступить в силу с января 2025 г.
Авторами законопроекта является группа парламентариев от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по социальной политике Ярославом Ниловым.
Сейчас ст. 78 закона «Об образовании» предусматривает, что иностранные граждане обладают равными с гражданами РФ правами на получение образования. Парламентарии от ЛДПР предлагают внести изменения в указанную статью. Из него следует, что иностранные граждане будут иметь право на получение дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, а также профессионального обучения на платной основе за счет средств физических и юридических лиц.
В пояснительной записке необходимость такой меры поясняется тем, что «в последние годы в детских садах и школах резко увеличилось количество детей мигрантов из ряда стран СНГ и Средней Азии». При этом только в школах не хватает около 900 000 мест.
Государственные деятели еще более активно начали обсуждать изменение миграционной политики после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» 22 марта, в результате которого погибли 145 человек и более 550 пострадали. По этому делу в качестве обвиняемых проходят задержанные российскими силовиками иностранные граждане.
Ранее в сентябре председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в России готовится законопроект, который ограничит возможность мигрантам привозить в страну свои семьи. По мнению спикера, «не может человек, приехав сам работать, еще с собой везти членов семьи».