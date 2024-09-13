В Госдуму внесен проект об исключительно платном образовании для детей мигрантов

Сейчас ст. 78 закона «Об образовании» предусматривает, что иностранные граждане обладают равными с гражданами РФ правами на получение образования. Парламентарии от ЛДПР предлагают внести изменения в указанную статью. Из него следует, что иностранные граждане будут иметь право на получение дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, а также профессионального обучения на платной основе за счет средств физических и юридических лиц.