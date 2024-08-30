Минцифры РФ предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами

В августе в Госдуму был внесен схожий с инициативой Минцифры законопроект, обязывающий иностранных граждан сдавать биометрию при въезде в Россию. Авторами документа являются несколько депутатов «Справедливой России», в том числе ее лидер Сергей Миронов. Они предлагают обязать к дактилоскопической регистрации иностранцев, прибывших в целях, не связанных с трудовой деятельностью, на срок более 90 дней, и трудовых мигрантов при въезде в Россию, а не в миграционной службе по месту пребывания. Парламентарии полагают, что такая процедура позволит отслеживать перемещение иностранцев и не допускать повторного въезда в страну нежелательных лиц. Документ еще не рассматривался в первом чтении.