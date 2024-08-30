Минцифры РФ предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами

Минцифры РФ предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцамиОн может начаться уже с 1 декабря
Минцифры России предложило запустить пилотный проект, в рамках которого иностранные граждане и лица без гражданства будут обязаны предоставлять биометрические данные при пересечении границы РФ. Это следует из опубликованного ведомством проекта постановления правительства.
Эксперимент предлагается начать с 1 декабря 2024 г. С этого момента сбор биометрических персональных данных иностранных граждан и лиц без гражданства будет вестись в определенных пунктах пропуска через госграницу РФ – в московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский», а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.
Новые правила не будут распространяться на граждан Белоруссии, детей до шести лет, сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств в РФ и членов их семей. Кроме того, обязательная сдача биометрии не коснется должностных лиц международных организаций, аккредитованных в России, и членов их семей, а также иностранцев с дипломатическими и служебными паспортами и визами.
Из проекта следует, что в дальнейшем у иностранцев появится возможность сдать биометрию заблаговременно через специальное приложение, но лишь тем, кто въезжает в Россию без оформления визы.
Планируется, что собранные данные будут использоваться для создания цифрового профиля иностранного гражданина, доступ к которому в случае необходимости предоставят правоохранительным органам.
По мнению главы узбекской диаспоры в Москве Бахрома Исмаилова, эксперимент по сбору биометрии не создаст серьезных помех для въезда иностранцев, а также точно повысит раскрываемость преступлений и безопасность граждан России и самих мигрантов, которые тоже часто являются жертвами преступлений.
«Данная процедура является общепринятой в мире, и любое развитое государство рано или поздно приходит к тому, что собирает биометрию у иностранных граждан, которые пребывают в их государство», – сказал он.
С Исмаиловым согласен и зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он напомнил, что требование по предоставлению изображение лица и отпечатков пальцев в специальных пунктах пропуска Евросоюз предъявляет к туристам уже почти десять лет. Горелкин также отметил, что сдача биометрии в РФ иностранными туристами упростит им получение SIM-карты российского мобильного оператора.
Исмаилов подчеркнул, что погранслужбы, аэропорты и другие пункты пересечения границ должны быть подготовлены для введения такого эксперимента, чтобы сбор биометрии шел бесперебойно, без образования очереди в «бутылочное горлышко».
Изменение регулирования сферы миграции начало активно обсуждаться российскими властями после теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье 22 марта, в результате которого погибли 145 человек, более 550 пострадали. В течение нескольких дней после трагедии правоохранители задержали в общей сложности 11 фигурантов из числа иностранных граждан. Президент РФ Владимир Путин 2 апреля в ходе расширенной коллегии МВД призвал «кардинально обновить подходы к миграционной политике». В июне на ПМЭФе глава государства также заявил, что в России не выстроена осмысленная миграционная политика, и делать вид, что проблемы с приезжими в стране нет, – нельзя.
В августе в Госдуму был внесен схожий с инициативой Минцифры законопроект, обязывающий иностранных граждан сдавать биометрию при въезде в Россию. Авторами документа являются несколько депутатов «Справедливой России», в том числе ее лидер Сергей Миронов. Они предлагают обязать к дактилоскопической регистрации иностранцев, прибывших в целях, не связанных с трудовой деятельностью, на срок более 90 дней, и трудовых мигрантов при въезде в Россию, а не в миграционной службе по месту пребывания. Парламентарии полагают, что такая процедура позволит отслеживать перемещение иностранцев и не допускать повторного въезда в страну нежелательных лиц. Документ еще не рассматривался в первом чтении.