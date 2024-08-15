Иностранцев могут обязать сдавать биометрию при въезде в Россию

Документом предлагается обязать к дактилоскопической регистрации иностранцев, прибывших в целях, не связанных с трудовой деятельностью, на срок более 90 дней, и трудовых мигрантов при въезде в Россию, а не в миграционной службе по месту пребывания. Согласно пояснительной записке, введение такой процедуры позволит отслеживать перемещение иностранцев, однозначно их идентифицировать и не допускать повторный въезд нежелательных лиц.