Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Иностранцев могут обязать сдавать биометрию при въезде в Россию

Ведомости

В Государственную думу внесен законопроект, обязывающий иностранных граждан сдавать биометрию при въезде в Россию. Соответствующий документ опубликован в думской базе.

Документом предлагается обязать к дактилоскопической регистрации иностранцев, прибывших в целях, не связанных с трудовой деятельностью, на срок более 90 дней, и трудовых мигрантов при въезде в Россию, а не в миграционной службе по месту пребывания. Согласно пояснительной записке, введение такой процедуры позволит отслеживать перемещение иностранцев, однозначно их идентифицировать и не допускать повторный въезд нежелательных лиц.

Отмечается, что подобная практика существует во многих странах мира. Принятие законопроекта поспособствует повышению уровня защиты гражданских прав россиян, обеспечению безопасности и противодействию терроризма, говорится в пояснительной записке.

По действующим нормам, иностранные граждане должны проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию в миграционной службе России. Существующий порядок регистрации не обеспечивает должный учет мигрантов и позволяет им избегать биометрической регистрации. Особенности написания фамилии-имени-отчества граждан отдельных государств кириллицей и латиницей позволяют иметь несколько вариантов написания паспортных данных, из-за чего однозначно идентифицировать лицо, въехавшее на территорию России, невозможно. Это может привести к повторному въезду лиц, совершивших правонарушение на территории страны и депортированных ранее.

8 августа президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России нового миграционного режима высылки.

Режим высылки – правовой режим, касающийся нелегальных мигрантов. Иностранец, на которого распространяется режим высылки, будет внесен в реестр контролируемых лиц. До момента высылки иностранный гражданин или лицо без гражданства помещается в спецучреждение. Когда он покинет страну, режим прекратит свое действие.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных