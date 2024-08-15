Иностранцев могут обязать сдавать биометрию при въезде в Россию
В Государственную думу внесен законопроект, обязывающий иностранных граждан сдавать биометрию при въезде в Россию. Соответствующий документ опубликован в думской базе.
Документом предлагается обязать к дактилоскопической регистрации иностранцев, прибывших в целях, не связанных с трудовой деятельностью, на срок более 90 дней, и трудовых мигрантов при въезде в Россию, а не в миграционной службе по месту пребывания. Согласно пояснительной записке, введение такой процедуры позволит отслеживать перемещение иностранцев, однозначно их идентифицировать и не допускать повторный въезд нежелательных лиц.
Отмечается, что подобная практика существует во многих странах мира. Принятие законопроекта поспособствует повышению уровня защиты гражданских прав россиян, обеспечению безопасности и противодействию терроризма, говорится в пояснительной записке.
По действующим нормам, иностранные граждане должны проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию в миграционной службе России. Существующий порядок регистрации не обеспечивает должный учет мигрантов и позволяет им избегать биометрической регистрации. Особенности написания фамилии-имени-отчества граждан отдельных государств кириллицей и латиницей позволяют иметь несколько вариантов написания паспортных данных, из-за чего однозначно идентифицировать лицо, въехавшее на территорию России, невозможно. Это может привести к повторному въезду лиц, совершивших правонарушение на территории страны и депортированных ранее.
8 августа президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России нового миграционного режима высылки.
Режим высылки – правовой режим, касающийся нелегальных мигрантов. Иностранец, на которого распространяется режим высылки, будет внесен в реестр контролируемых лиц. До момента высылки иностранный гражданин или лицо без гражданства помещается в спецучреждение. Когда он покинет страну, режим прекратит свое действие.