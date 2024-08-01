СК заявил о продолжении проработки миграционной политики
Следственный комитет (СК) России продолжит прорабатывать предложения по совершенствованию миграционной политики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Происшествия с участием мигрантов по-прежнему находятся в центре «особого внимания» главы ведомства Александра Бастрыкина. В СК отметили, что за последние сутки Бастрыкин поручил руководителям следственных органов Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области представить доклады о расследовании дел с участием мигрантов.
В конце июня Бастрыкин заявлял об увеличении количества преступлений экстремистского характера, совершенных мигрантами в РФ, на 147% в прошлом году, а тяжких преступлений – на 11%.
24 июля СК предложил закрепить в ст. 63 Уголовного кодекса РФ новое отягчающее обстоятельство – совершение преступления иностранным гражданином, находящимся на территории РФ в нарушение установленного порядка.