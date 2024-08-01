СК заявил о продолжении проработки миграционной политики

Происшествия с участием мигрантов по-прежнему находятся в центре «особого внимания» главы ведомства Александра Бастрыкина. В СК отметили, что за последние сутки Бастрыкин поручил руководителям следственных органов Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области представить доклады о расследовании дел с участием мигрантов.