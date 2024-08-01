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СК заявил о продолжении проработки миграционной политики

Ведомости

Следственный комитет (СК) России продолжит прорабатывать предложения по совершенствованию миграционной политики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествия с участием мигрантов по-прежнему находятся в центре «особого внимания» главы ведомства Александра Бастрыкина. В СК отметили, что за последние сутки Бастрыкин поручил руководителям следственных органов Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области представить доклады о расследовании дел с участием мигрантов.

В конце июня Бастрыкин заявлял об увеличении количества преступлений экстремистского характера, совершенных мигрантами в РФ, на 147% в прошлом году, а тяжких преступлений – на 11%.

24 июля СК предложил закрепить в ст. 63 Уголовного кодекса РФ новое отягчающее обстоятельство – совершение преступления иностранным гражданином, находящимся на территории РФ в нарушение установленного порядка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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