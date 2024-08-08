Путин подписал закон о новом миграционном режиме «высылки» для нелегалов
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России нового миграционного режима высылки. Документ размещен на портале опубликования правовых актов.
Режим высылки – правовой режим, касающийся нелегальных мигрантов. Иностранец, на которого распространяется режим высылки, будет внесен в реестр контролируемых лиц. До момента высылки иностранный гражданин или лицо без гражданства помещается в спецучреждение. Когда он покинет страну, режим прекратит свое действие.
Законопроект был внесен в Госдуму в апреле. Депутаты приняли документ 23 июля, а 2 августа он был одобрен Советом Федерации.
24 июля Следственный комитет России предложил закрепить в ст. 63 Уголовного кодекса РФ новое отягчающее обстоятельство – совершение преступления иностранным гражданином, находящимся на территории РФ в нарушение установленного порядка.