Путин подписал закон о новом миграционном режиме «высылки» для нелегалов

Режим высылки – правовой режим, касающийся нелегальных мигрантов. Иностранец, на которого распространяется режим высылки, будет внесен в реестр контролируемых лиц. До момента высылки иностранный гражданин или лицо без гражданства помещается в спецучреждение. Когда он покинет страну, режим прекратит свое действие.