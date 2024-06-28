Александр Бастрыкин выступил за ужесточение миграционной политики

Александр Бастрыкин выступил за ужесточение миграционной политикиВпрочем, коллегиального решения на этот счет во власти пока нет
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о необходимости изменить миграционную политику России. С таким заявлением он выступил на сессии в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). По мнению главы СКР, менять политику нужно с помощью механизма внутренней миграции, «обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам, используя опыт советского прошлого». Обеспокоенность Бастрыкина мигрантами вызвана в первую очередь жалобами граждан, а также статистическими данными за прошлый год.
К примеру, он рассказал, что за 2023 г. выросло число преступлений экстремистского характера на 147%. Он не уточнил, идет ли речь во всех случаях именно о мигрантах. При этом, по словам Бастрыкина, увеличилось число расследованных преступлений в отношении мигрантов по экономическим статьям, преступлениям «полового характера» и в сфере незаконного оборота наркотических средств. Кроме того, ведомство возбудило дела в отношении 77 фигурантов, совершивших преступления в сфере миграционного учета. При этом Бастрыкин отметил, что более 30 000 получивших гражданство иностранных граждан поставили на учет и уже порядка 10 000 направились в зону спецоперации.
Бастрыкин также заявил, что борется с прокуратурой по «миграционным делам». «Прокуратура отменяет наши решения. Я избрал тактику борьбы с прокуратурой таким образом: они отменяют, а я даю команду повторно возбудить. Иногда до трех, до четырех раз приходится», – посетовал он.
Позицию Бастрыкина поддержали и другие участники сессии. Например, по словам председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, в России отсутствует как таковая миграционная политика. Сейчас вся миграционная политика сводится к одному простому вопросу, говорит Клишас: «Завозите, сколько сможете. А сможете вы исходя из ваших финансовых, извините, коррупционных возможностей». Проблема, уточнил он, в том, что иностранцы прибывают в Россию со своей собственной культурой и традицией и не хотят адаптироваться. Клишас назвал основной задачей создание условий и правил, которые бы заставляли мигрантов адаптироваться к тем условиям, которые есть в РФ. «Не может быть отдельного законодательства для мигрантов, они должны жить по нашим законам», – подчеркнул он.
Мигрант должен приезжать с одной целью: не переселение, а работа, согласился с выступающими член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Кирилл Кабанов. Социальные выплаты должны проходить за счет работодателя или самого иностранного гражданина, отметил он. Кабанов в ходе сессии привел статистику исследования ФАДН, согласно которой больше 40% мигрантов не признают российские законы, а 26% «готовы отстаивать свои традиции с оружием в руках». «Это не страшилка. К нам приезжают люди с радикальной идеологией, в том числе прокачанные западными спецслужбами», – заключил член СПЧ.
Сегодняшняя комиссия была посвящена соблюдению прав иностранных граждан, которые трудятся на территории другого государства, рассказала в кулуарах ПМЮФа уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова журналистам. «Я специально ушла от слова «мигранты», потому что это несколько шире», – пояснила она. Добросовестная миграция, говорит Москалькова, во всех государствах приветствуется. «Но кроме прав есть и обязанности у тех, кто трудится», – напомнила она.
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, в свою очередь, поднял вопрос об образовании мигрантов. Он настаивает на том, что требования к мигрантам на экзамене по русскому языку для получения разрешения на временное проживание должны быть такими же, как к выпускникам российских школ. Музаев не видит в этом никакой предвзятости к приезжим. «Закон должен быть одинаков для всех», – подчеркнул он. В частности, Рособрнадзор предлагает ввести для мигрантов экзамен с устной частью, задания на определение навыков письма, а также фиксировать экзамен на видео и повысить минимальный порог в тесте. Последние месяцы в России поднимается вопрос о необходимости ужесточить контроль за проведением экзаменов для мигрантов. Минобрнауки с 1 мая запретило коммерческим организациям проводить такие экзамены. Кроме того, Рособрнадзор планирует следить за случаями, когда у мигранта нет минимальных знаний русского языка, но при этом на руках есть действующий сертификат о сдаче экзамена.
Власти зашли в тупик в ситуации с миграционным вопросом, считает бывший замглавы ФМС (2006–2008 гг.), эксперт по миграции Вячеслав Поставнин. «Все понимают, что что-то не так и есть запрос у общества на контроль, но коллегиального решения, которое всех бы устраивало, очевидно, нет», – считает он. Проблема в том, продолжает Поставнин, что просто так радикально ограничить миграцию в России сейчас невозможно. «За последние 25 лет мигранты так прочно встроились в нашу экономику, что в региональном отраслевом разрезе процентов 8% – это вклад мигрантов, так что легко перестроиться не получится. Кроме того, это проблематично организационно: речь идет об очень большом количестве людей». Точное число при этом не известно, указал он: Бастрыкин говорит о 14 млн трудовых мигрантов, а, например, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова – о 6 млн.
«Ведомости» писали 1 апреля со ссылкой на осведомленные источники, что власти обсуждают создание нового ведомства, которое должно отвечать за межнациональную и миграционную политику. Предполагается, что новое ведомство будет напрямую подчиняться президенту. Источники отмечали, что министерство, по сути, должно совместить те полномочия, которые сейчас есть у Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и Главного управления по вопросам миграции МВД. Но в структуре нового правительства, достаточно консервативного, такое ведомство не появилось – впрочем, как отмечали некоторые источники «Ведомостей», такое решение нельзя считать окончательным.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман