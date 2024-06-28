Александр Бастрыкин выступил за ужесточение миграционной политики

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, в свою очередь, поднял вопрос об образовании мигрантов. Он настаивает на том, что требования к мигрантам на экзамене по русскому языку для получения разрешения на временное проживание должны быть такими же, как к выпускникам российских школ. Музаев не видит в этом никакой предвзятости к приезжим. «Закон должен быть одинаков для всех», – подчеркнул он. В частности, Рособрнадзор предлагает ввести для мигрантов экзамен с устной частью, задания на определение навыков письма, а также фиксировать экзамен на видео и повысить минимальный порог в тесте. Последние месяцы в России поднимается вопрос о необходимости ужесточить контроль за проведением экзаменов для мигрантов. Минобрнауки с 1 мая запретило коммерческим организациям проводить такие экзамены. Кроме того, Рособрнадзор планирует следить за случаями, когда у мигранта нет минимальных знаний русского языка, но при этом на руках есть действующий сертификат о сдаче экзамена.