На ПМЮФе обсудили баланс криминализации и декриминализации

«Анализ показал, что с момента принятия Уголовного кодекса (УК) в него внесено 320 изменений, предусматривающих криминализацию. В то же время декриминализация имела место 95 раз», – рассказал заместитель министра юстиции России Вадим Федоров. В январе 2023 г. ФСИН России сообщила о 433 000 заключенных в колониях после 465 000 в 2022 г. Замминистра юстиции Всеволод Вуколов в октябре 2023 г. говорил о нахождении 266 000 человек в колониях. При этом в экономической сфере в 2023 г. по сравнению с 2020 г. количество осужденных возросло на 68% и составило 11 000 лиц, сказал Федоров.