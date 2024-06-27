Медведев пригрозил ответными мерами за хищение российских госактивов

Медведев пригрозил ответными мерами за хищение российских госактивовОб этом зампред Совета безопасности заявил на пленарном заседании ПМЮФ
Хищение государственных активов при определенных условиях вообще может быть квалифицировано как агрессия и даже стать casus belli, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
Пленарное заседание в Конгресс-холле началось с приветственного слова от президента Владимира Путина. Обращение президента к участникам форума зачитал министр юстиции Константин Чуйченко. По традиции хэдлайнером на главной юридической площадке был Медведев.
Вместе с ним выступали с докладами генеральный прокурор Республики Намибия Фестус Катуна Мбандека, министр юстиции Республики Куба Оскар Мануэль Сливера Мартинес и почетный профессор школы управления, права и общества Таллинского университета Рейн Мюллерсон.
В ответ на хищение активов у государства может возникнуть право на индивидуальную и коллективную самооборону, сказал Медведев. Он уточнил, что Россия вынуждена принимать ответные меры в соответствии с принципом взаимности. «В прошлом месяце был издан указ президента России об изъятии активов США и потворствующих им лиц. В ближайшее время будут приняты реализующие его законодательные изменения», – пообещал он.
Речь, по словам Медведева, идет о существенном объеме средств, не назвав конкретную сумму. При этом он заверил участников форума, что добросовестных иностранных инвесторов это не коснется. Пока это лишь предупреждение другим странам, которые захотят последовать дурному примеру Америки.
Зампред Совбеза призвал разблокировать и возвратить суверенные активы России. «Мы призываем всех ответственных членов международного сообщества выступить против вопиющего нарушения международного права, воздержаться от поддержки и признания таких преступлений, чтобы в дальнейшем избежать обвинений в соучастии», – обратился он.
Медведев назвал «хитрой игрой» Вашингтона введенные против России санкции против интересов Европы. Он считает, что в международном праве необходимо закрепить в нем однозначный отказ от политики вмешательства во внутренние дела других государств посредством санкций с указанием на то, что в противном случае ни одно государство, ни одна компания и ни один человек не смогут чувствовать себя защищенными.
Кроме того, продолжил Медведев, односторонние санкции стали «инструментом для политического принуждения всех непокорных этому самому пресловутому порядку, основанному на правилах». А санкции США являются грубым нарушением Устава ООН, а их число бьет все рекорды, подчеркнул зампред.
Главная цель «санкционного шторма», по мнению Медведева, нанести максимальный ущерб как можно большему числу людей из «ненавистных» для них стран.
Затрагивая тему международного права, он заметил, что Международный уголовный суд (МУС) ведет себя лицемерно и двулично в случае с ситуацией в Газе. Решения, которые принимает МУС в отношении России, зампред Совбеза и вовсе считает бессмысленными. Он напомнил, что Россия, как и США, Китай Индия и другие страны, не является участником «этого опереточного учреждения под названием МУС». Исходя из Конвенции о праве международных договоров, говорит он, никто не может создавать обязательства для стран, которые не участвуют в международном соглашении. Это – общий постулат, по сути, принцип международного права, соответственно попытки распространить действия норм международного соглашения, в котором Россия не участвует, заведомо бессмысленны. «Это часть внешней политики, причем, абсолютно агрессивной», – сказал он.
Правовых оснований Медведев также не видит и в помощи западных стран украинской стороне. Несмотря на это, он заверил, что у России нет намерения развязывать какие-то военные кампании. По его словам, страны Запада самостоятельно приняли решение об участии в гибридной войне, «но юридическая квалификация их действий – это дело последующих решений».
Украинский кризис, по его мнению, будет продолжаться вплоть до снятия санкций. А впоследствии Россия должна будет посчитать весь реальный ущерб, причиненный экономике и россиянам, чтобы предъявить требования о компенсации ущерба. Медведев также считает необходимым в скором времени принять российский реестр, в котором будет перечислен причиненный стране ущерб.
Глобально Медведев считает возможным вернуться к идее объединения стран, в отношении которых введены коллективные санкции: такие страны, по его словам, могут объединиться уже не только для проведения правовых консультаций, но и для консультаций о коллективной защите против тех, «кто подверг нас санкциям, включая даже вопросы коллективной самообороны в необходимых случаях».