Медведев пригрозил ответными мерами за хищение российских госактивов

Затрагивая тему международного права, он заметил, что Международный уголовный суд (МУС) ведет себя лицемерно и двулично в случае с ситуацией в Газе. Решения, которые принимает МУС в отношении России, зампред Совбеза и вовсе считает бессмысленными. Он напомнил, что Россия, как и США, Китай Индия и другие страны, не является участником «этого опереточного учреждения под названием МУС». Исходя из Конвенции о праве международных договоров, говорит он, никто не может создавать обязательства для стран, которые не участвуют в международном соглашении. Это – общий постулат, по сути, принцип международного права, соответственно попытки распространить действия норм международного соглашения, в котором Россия не участвует, заведомо бессмысленны. «Это часть внешней политики, причем, абсолютно агрессивной», – сказал он.