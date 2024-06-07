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Путин: осмысленная миграционная политика в России пока не выстроена

Ведомости

В России не выстроена должным образом миграционная политика, и делать вид, что проблемы с приезжими в стране нет, – нельзя. Об этом заявил президент России Владимир Путин на планерном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Осмысленной миграционной политики у нас пока не выстроено. У нас был единый орган когда-то, его потом погрузили в МВД по соображениям вопросов безопасности. Получается там эффективная работа или нет – большой вопрос», – сказал Путин.

Он пояснил, что поставил правительству и Совету безопасности соответствующую задачу. При этом президент добавил, что стране нужны мигранты с определенной квалификацией, знанием языка и российских традиций, поскольку при почти нулевой безработице наблюдается нехватка рабочих рук.

Проблемы в сфере миграции начали активно обсуждаться российскими властями после теракта в Подмосковье 22 марта, в результате которого погибли 145 человек, более 550 пострадали. В течение нескольких дней после трагедии правоохранители задержали в общей сложности 11 фигурантов – 10 граждан Таджикистана и одного из Узбекистана.

2 апреля в ходе расширенной коллегии МВД Путин призвал «кардинально обновить подходы к миграционной политике». По его словам, приехать и трудиться в России могут только те, кто уважает язык, традиции, историю и культуру страны.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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