Путин: осмысленная миграционная политика в России пока не выстроена
В России не выстроена должным образом миграционная политика, и делать вид, что проблемы с приезжими в стране нет, – нельзя. Об этом заявил президент России Владимир Путин на планерном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Осмысленной миграционной политики у нас пока не выстроено. У нас был единый орган когда-то, его потом погрузили в МВД по соображениям вопросов безопасности. Получается там эффективная работа или нет – большой вопрос», – сказал Путин.
Он пояснил, что поставил правительству и Совету безопасности соответствующую задачу. При этом президент добавил, что стране нужны мигранты с определенной квалификацией, знанием языка и российских традиций, поскольку при почти нулевой безработице наблюдается нехватка рабочих рук.
Проблемы в сфере миграции начали активно обсуждаться российскими властями после теракта в Подмосковье 22 марта, в результате которого погибли 145 человек, более 550 пострадали. В течение нескольких дней после трагедии правоохранители задержали в общей сложности 11 фигурантов – 10 граждан Таджикистана и одного из Узбекистана.
2 апреля в ходе расширенной коллегии МВД Путин призвал «кардинально обновить подходы к миграционной политике». По его словам, приехать и трудиться в России могут только те, кто уважает язык, традиции, историю и культуру страны.