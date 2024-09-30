Неизвестные ограбили магазин Louis Vuitton в центре Парижа

Четверо преступников проникли в магазин примерно 4.30 (5:30 мск). Они протаранили входные двери магазина на автомобиле. Неизвестные похитили более 100 предметов роскоши. На то, чтобы вынести товары, у них ушло четыре минуты. Ущерб оценивается в 900 000 евро.