Неизвестные ограбили магазин Louis Vuitton в центре Парижа
Магазин французского модного дома Louis Vuitton, расположенный на бульваре Сен-Жермен, ограбили в ночь на 30 сентября. Об этом сообщила Le Figaro со ссылкой на источники в полиции.
Четверо преступников проникли в магазин примерно 4.30 (5:30 мск). Они протаранили входные двери магазина на автомобиле. Неизвестные похитили более 100 предметов роскоши. На то, чтобы вынести товары, у них ушло четыре минуты. Ущерб оценивается в 900 000 евро.
В настоящий момент ведется поиск злоумышленников.