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Неизвестные ограбили магазин Louis Vuitton в центре Парижа

Ведомости

Магазин французского модного дома Louis Vuitton, расположенный на бульваре Сен-Жермен, ограбили в ночь на 30 сентября. Об этом сообщила Le Figaro со ссылкой на источники в полиции.

Четверо преступников проникли в магазин примерно 4.30 (5:30 мск). Они протаранили входные двери магазина на автомобиле. Неизвестные похитили более 100 предметов роскоши. На то, чтобы вынести товары, у них ушло четыре минуты. Ущерб оценивается в 900 000 евро.

В настоящий момент ведется поиск злоумышленников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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