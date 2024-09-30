Таможня Литвы изъяла посылки для Москвы с маскировочными сетями и передаст их Киеву

Таможенная служба Литвы начала проверку. Если она выяснит, что транспортировка сетей производилась в нарушение правил перевозки военной техники и боеприпасов, изъятые посылки будут считать «нарушением международных санкций», говорится в сообщении. Конфискованные сети таможня передаст Украине.