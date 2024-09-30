Таможня Литвы изъяла посылки для Москвы с маскировочными сетями и передаст их Киеву
Сотрудники таможенного департамента Литвы изъяли посылки с маскировочными сетями, которые шли из Калининграда в Москву. Об этом сообщается на официальном сайте литовской таможни.
«В транзитных почтовых отправлениях в поезде Калининград – Москва сотрудники Каунасской территориальной таможни обнаружили и изъяли сети, предназначенные для маскировки стволов пушек», – говорится в сообщении.
По данным таможенной службы, 22 сетки находились в семи почтовых отправлениях. В качестве адреса получателей посылок указывалась Белгородская область.
Таможенная служба Литвы начала проверку. Если она выяснит, что транспортировка сетей производилась в нарушение правил перевозки военной техники и боеприпасов, изъятые посылки будут считать «нарушением международных санкций», говорится в сообщении. Конфискованные сети таможня передаст Украине.
Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом России Владимиром Путиным. С начала спецоперации волонтеры по всей России плетут маскировочные сети для военнослужащих ВС РФ.