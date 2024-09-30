Суд приговорил к 25 годам поджигателя релейных шкафов на МЖД

Согласно заявлению ведомства, первые пять лет обвиняемый проведет в тюрьме, а остальные 20 лет срока – в исправительной колонии строгого режима. По данным ФСБ, Малина вышел на контакт с представителем террористической организации, курируемым Службой безопасности Украины. По его заданию Малина поджег два релейных шкафа в районе железнодорожной станции Бекасово-1 Киевского направления.