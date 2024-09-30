Суд приговорил к 25 годам поджигателя релейных шкафов на МЖД
Приговор Второго западного окружного военного суда россиянину Владимиру Малине, который поджигал релейные шкафы на Московской железной дороге, вступил в законную силу. Об этом сообщили в УФСБ России по Москве и Московской области.
«Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы», – говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).
Согласно заявлению ведомства, первые пять лет обвиняемый проведет в тюрьме, а остальные 20 лет срока – в исправительной колонии строгого режима. По данным ФСБ, Малина вышел на контакт с представителем террористической организации, курируемым Службой безопасности Украины. По его заданию Малина поджег два релейных шкафа в районе железнодорожной станции Бекасово-1 Киевского направления.
В ФСБ утверждают, что обвиняемый планировал поджечь здание ОМВД России по району Марфино в столице, но не сделал этого, испугавшись задержания. Малину задержали в июне 2024 г., тогда он готовил поджог релейных шкафов в районе станции Барыбино Павелецкого направления.
Малина признан виновным по ряду статей УК РФ, среди которых совершение госизмены в форме помощи иностранному государству, участие в деятельности террористической организации, диверсия, покушение на совершение диверсии, приготовление к теракту, участие в диверсионном сообществе и др.