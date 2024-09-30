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Суд приговорил к 25 годам поджигателя релейных шкафов на МЖД

Ведомости

Приговор Второго западного окружного военного суда россиянину Владимиру Малине, который поджигал релейные шкафы на Московской железной дороге, вступил в законную силу. Об этом сообщили в УФСБ России по Москве и Московской области.

«Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы», – говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

Согласно заявлению ведомства, первые пять лет обвиняемый проведет в тюрьме, а остальные 20 лет срока – в исправительной колонии строгого режима. По данным ФСБ, Малина вышел на контакт с представителем террористической организации, курируемым Службой безопасности Украины. По его заданию Малина поджег два релейных шкафа в районе железнодорожной станции Бекасово-1 Киевского направления.

В ФСБ утверждают, что обвиняемый планировал поджечь здание ОМВД России по району Марфино в столице, но не сделал этого, испугавшись задержания. Малину задержали в июне 2024 г., тогда он готовил поджог релейных шкафов в районе станции Барыбино Павелецкого направления.

Малина признан виновным по ряду статей УК РФ, среди которых совершение госизмены в форме помощи иностранному государству, участие в деятельности террористической организации, диверсия, покушение на совершение диверсии, приготовление к теракту, участие в диверсионном сообществе и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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