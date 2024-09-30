Экс-директора НЦПИ при Минюсте Даценко отправили под домашний арест

Даценко руководил НЦПИ в 2020–2022 гг., в 2014-2016 гг. был советником руководителя департамента информационных технологий Москвы, также работал в компании «Айти-консалтинг», где отвечал за региональное развитие компании, «Ростелекоме» и в других крупных компаниях - системных интеграторах на руководящих должностях.