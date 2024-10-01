Путин поручил информировать о внесудебном банкротстве через «Госуслуги»

В ноябре 2023 г. министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что с 1 июля 2024 г. госорганы планируется перевести на электронный документооборот по процедуре банкротства. Он рассказал, что после того как человек собрал необходимые справки, ему нужно заполнить заявление о банкротстве, лично подать документы в МФЦ, а дальше запустится разработанный алгоритм.