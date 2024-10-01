Путин поручил информировать о внесудебном банкротстве через «Госуслуги»
Социальному фонду России и Минцифры поручено обеспечить информирование пенсионеров и семей с детьми о возможности проведения внесудебного банкротства через «Госуслуги». Перечень поручений президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.
Ответственными назначены председатель Социального фонда Сергей Чирков и глава Минцифры Максут Шадаев. Они должны представить доклад до 1 ноября 2024 г.
Перечень поручений утвержден по итогам совещаний по экономическим вопросам 22 августа.
В ноябре 2023 г. министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что с 1 июля 2024 г. госорганы планируется перевести на электронный документооборот по процедуре банкротства. Он рассказал, что после того как человек собрал необходимые справки, ему нужно заполнить заявление о банкротстве, лично подать документы в МФЦ, а дальше запустится разработанный алгоритм.
Путин поддержал идею перевода всей процедуры банкротства физлиц в электронную форму и призвал сделать это «как можно быстрее».
4 августа прошлого года президент РФ подписал закон, расширяющий круг лиц, которым будет доступна процедура внесудебного банкротства через МФЦ. Согласно документу, пенсионерам и гражданам, единственным доходом которых являются выплаты социального характера, разрешается подать документы на внесудебное банкротство через год после начала принудительного взыскания долга с них.