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Путин поручил информировать о внесудебном банкротстве через «Госуслуги»

Ведомости

Социальному фонду России и Минцифры поручено обеспечить информирование пенсионеров и семей с детьми о возможности проведения внесудебного банкротства через «Госуслуги». Перечень поручений президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

Ответственными назначены председатель Социального фонда Сергей Чирков и глава Минцифры Максут Шадаев. Они должны представить доклад до 1 ноября 2024 г.

Перечень поручений утвержден по итогам совещаний по экономическим вопросам 22 августа.

В ноябре 2023 г. министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что с 1 июля 2024 г. госорганы планируется перевести на электронный документооборот по процедуре банкротства. Он рассказал, что после того как человек собрал необходимые справки, ему нужно заполнить заявление о банкротстве, лично подать документы в МФЦ, а дальше запустится разработанный алгоритм.

Путин поддержал идею перевода всей процедуры банкротства физлиц в электронную форму и призвал сделать это «как можно быстрее».

4 августа прошлого года президент РФ подписал закон, расширяющий круг лиц, которым будет доступна процедура внесудебного банкротства через МФЦ. Согласно документу, пенсионерам и гражданам, единственным доходом которых являются выплаты социального характера, разрешается подать документы на внесудебное банкротство через год после начала принудительного взыскания долга с них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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