В Москве скончался народный артист России Вячеслав Добрынин

Добрынин родился 25 января 1946 г. в Москве, до 1972 г. носил фамилию Антонов (взял псевдоним Добрынин, так как на эстраде на тот момент уже выступал певец и композитор Юрий Антонов). Окончил музыкальное училище имени Октябрьской революции и исторический факультет МГУ. Дебютировал как композитор в 1970 гг., как певец – в 1986 г.