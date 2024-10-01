В Москве скончался народный артист России Вячеслав Добрынин
По данным Telegram-канала Mash, Добрынин скончался утром 1 октября в одной из московских клиник, куда попал с подозрением на инсульт. Предварительной причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения.
Добрынин родился 25 января 1946 г. в Москве, до 1972 г. носил фамилию Антонов (взял псевдоним Добрынин, так как на эстраде на тот момент уже выступал певец и композитор Юрий Антонов). Окончил музыкальное училище имени Октябрьской революции и исторический факультет МГУ. Дебютировал как композитор в 1970 гг., как певец – в 1986 г.
Добрынин – автор более 1000 песен, среди наиболее популярных – «Не сыпь мне соль на рану», «Синий туман», «Сумасшедший дождь», «Ты мне не снишься», «Бабушки-старушки».