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Володин: 25% российских школ требуют газификации

Ведомости

Властям необходимо проработать вопрос газификации школ – 25% из них нуждаются в этом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе «правительственного часа» по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

«25% школ требуют газификации. Поэтому вопрос, связанный с газификацией или субсидиями на расход электрической энергии, актуален, если мы собираемся развивать детский отдых и оздоровление», - сказал Володин. Он уточнил, что в сельской местности каждая четвертая школа не газифицирована. 

Следует также проработать вопрос газификации летних лагерей, отметил спикер Госдумы. Володин подчеркнул, что развивать детский оздоровительный отдых без создания необходимых для этого условий не получится.

В России с 2021 г. действует программа социальной газификации. В 2022 г. ее сделали бессрочной и распространили на поликлиники, больницы и школы, где теплоснабжение может быть переведено на природный газ. В июле того же года президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил как можно быстрее проработать вопрос газификации школ и признался, что был удивлен количеством образовательных учреждений, в которых эти работы еще не проведены, передавало агентство ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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