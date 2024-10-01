Володин: 25% российских школ требуют газификации

В России с 2021 г. действует программа социальной газификации. В 2022 г. ее сделали бессрочной и распространили на поликлиники, больницы и школы, где теплоснабжение может быть переведено на природный газ. В июле того же года президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил как можно быстрее проработать вопрос газификации школ и признался, что был удивлен количеством образовательных учреждений, в которых эти работы еще не проведены, передавало агентство ТАСС.