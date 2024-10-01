Володин: 25% российских школ требуют газификации
Властям необходимо проработать вопрос газификации школ – 25% из них нуждаются в этом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе «правительственного часа» по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.
«25% школ требуют газификации. Поэтому вопрос, связанный с газификацией или субсидиями на расход электрической энергии, актуален, если мы собираемся развивать детский отдых и оздоровление», - сказал Володин. Он уточнил, что в сельской местности каждая четвертая школа не газифицирована.
Следует также проработать вопрос газификации летних лагерей, отметил спикер Госдумы. Володин подчеркнул, что развивать детский оздоровительный отдых без создания необходимых для этого условий не получится.
В России с 2021 г. действует программа социальной газификации. В 2022 г. ее сделали бессрочной и распространили на поликлиники, больницы и школы, где теплоснабжение может быть переведено на природный газ. В июле того же года президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил как можно быстрее проработать вопрос газификации школ и признался, что был удивлен количеством образовательных учреждений, в которых эти работы еще не проведены, передавало агентство ТАСС.