В квартире у зампреда «Яблока» Шлосберга прошел обыск
Силовики провели обыск в квартире заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга
«Сейчас политик находится на допросе. С ним работает адвокат»», – говорится в сообщении.
Утром 2 октября видео обыска в квартире Шлосберга опубликовал RT. По данным телеканала, обыск связан с уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента из-за отсутствия соответствующей «плашки» в видео политика.
По действующему законодательству, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении внесенного в реестр иноагентов может стать третье нарушение за отсутствие маркировки иноагента.
В феврале Псковский городской суд дважды за день оштрафовал Шлосберга по административным делам о нарушении порядка деятельности иноагента. Ему были назначены штрафы в размере 30 000 руб. каждый по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Как установил суд, политик опубликовал посты на принадлежащей ему странице VK и в своем Telegram-канале без маркировки иноагента.
Тогда Шлосберг не признал вину по обоим делам, говорил он «Ведомостям». Политик заявил в суде, что не совершал публикацию во всей соцсети. По словам «яблочника», она размещена на странице сообщества, к которому он не имеет отношения и не является его администратором.
4 июля Шлосберга оштрафовали на 30 000 руб. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).
Статус иностранного агента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, запрет на рекламу и др.