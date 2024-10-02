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В квартире у зампреда «Яблока» Шлосберга прошел обыск

Ведомости

Силовики провели обыск в квартире заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (считается в России иноагентом) в Пскове. Сейчас он находится на допросе, сообщила пресс-служба «Яблока» в своем Telegram-канале.

«Сейчас политик находится на допросе. С ним работает адвокат»», – говорится в сообщении.

Утром 2 октября видео обыска в квартире Шлосберга опубликовал RT. По данным телеканала, обыск связан с уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента из-за отсутствия соответствующей «плашки» в видео политика.

По действующему законодательству, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении внесенного в реестр иноагентов может стать третье нарушение за отсутствие маркировки иноагента.

В феврале Псковский городской суд дважды за день оштрафовал Шлосберга по административным делам о нарушении порядка деятельности иноагента. Ему были назначены штрафы в размере 30 000 руб. каждый по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Как установил суд, политик опубликовал посты на принадлежащей ему странице VK и в своем Telegram-канале без маркировки иноагента.

Тогда Шлосберг не признал вину по обоим делам, говорил он «Ведомостям». Политик заявил в суде, что не совершал публикацию во всей соцсети. По словам «яблочника», она размещена на странице сообщества, к которому он не имеет отношения и не является его администратором.

4 июля Шлосберга оштрафовали на 30 000 руб. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).

Статус иностранного агента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, запрет на рекламу и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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