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Guardian: фонд модели Наоми Кэмпбелл незаконно использовал бренд UNICEF

Ведомости

Благотворительный фонд супермодели Наоми Кэмпбелл Fashion for Relief при сборе средств на мероприятиях незаконно использовал бренд Детского фонда ООН (UNICEF). Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники.

По информации издания, в 2019 г. во время организованного Fashion for Relief показа мод со звездами и благотворительного аукциона в Британском музее Кэмпбелл заявила, что сотрудничает с детским фондом ООН. Однако представительство UNICEF в Великобритании сообщило, что между фондом модели и организацией не было партнерства. В 2022 г. представительство подало в жалобу в Комиссию по благотворительности в Англии и Уэльсе. Представительство утверждало, что использование бренда без согласия могло ввести в заблуждение доноров. В организации также попросили расследовать, почему в 2018 г. МИД Великобритании представил Кэмпбелл посланником Детского фонда ООН, хотя она никогда не занимала этот пост.

Издание напоминает, что ранее суд запретил Кэмпбелл на пять лет управлять благотворительной организацией, так как ее признали виновной в растрате средств. Расследователи пришли к выводу, что Fashion for Relief привлекла почти 4,8 млн фунтов стерлингов с 2015 по 2020 г., но фонд пожертвовал лишь 10% – благотворительным организациям-партнерам в виде грантов. В расследовании говорится, что Кэмпбелл оплачивала счета за гостиничные номера, авиабилеты и спа-процедуры средствами фонда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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