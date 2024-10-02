Guardian: фонд модели Наоми Кэмпбелл незаконно использовал бренд UNICEF

По информации издания, в 2019 г. во время организованного Fashion for Relief показа мод со звездами и благотворительного аукциона в Британском музее Кэмпбелл заявила, что сотрудничает с детским фондом ООН. Однако представительство UNICEF в Великобритании сообщило, что между фондом модели и организацией не было партнерства. В 2022 г. представительство подало в жалобу в Комиссию по благотворительности в Англии и Уэльсе. Представительство утверждало, что использование бренда без согласия могло ввести в заблуждение доноров. В организации также попросили расследовать, почему в 2018 г. МИД Великобритании представил Кэмпбелл посланником Детского фонда ООН, хотя она никогда не занимала этот пост.