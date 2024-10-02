Суд арестовал владельца взорвавшейся автозаправки в Дагестане
Суд арестовал Марата Джанхуватова – владельца автозаправки в Дагестане, где произошел взрыв, унесший жизни 13 человек. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.
Собственник АЗС пробудет под стражей до 28 ноября. Джанхуватов проходит подозреваемым по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
Взрыв на автозаправке в Карабудахкентском районе Дагестана случился вечером 27 сентября. Здание АЗС было разрушено, прилегающие к ней техстанция и столовая загорелись на площади 500 кв. м. В результате ЧП пострадали более 20 человек. 28 сентября Следственный комитет сообщил о задержании Джанхуватова.
Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура по погибшим при взрыве на АЗС. Кроме того, он заявил, что виновные в случившемся понесут наказание в рамках закона, а семьи погибших получат по 1 млн руб., пострадавшим в результате взрыва выплатят от 250 000 до 500 000 руб. По словам главы региона, следствие выясняет причину взрыва на автозаправке в Махачкале, но понятно, что без человеческого фактора не обошлось.