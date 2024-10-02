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Суд арестовал владельца взорвавшейся автозаправки в Дагестане

Ведомости

Суд арестовал Марата Джанхуватова – владельца автозаправки в Дагестане, где произошел взрыв, унесший жизни 13 человек. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Собственник АЗС пробудет под стражей до 28 ноября. Джанхуватов проходит подозреваемым по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Взрыв на автозаправке в Карабудахкентском районе Дагестана случился вечером 27 сентября. Здание АЗС было разрушено, прилегающие к ней техстанция и столовая загорелись на площади 500 кв. м. В результате ЧП пострадали более 20 человек. 28 сентября Следственный комитет сообщил о задержании Джанхуватова.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура по погибшим при взрыве на АЗС. Кроме того, он заявил, что виновные в случившемся понесут наказание в рамках закона, а семьи погибших получат по 1 млн руб., пострадавшим в результате взрыва выплатят от 250 000 до 500 000 руб. По словам главы региона, следствие выясняет причину взрыва на автозаправке в Махачкале, но понятно, что без человеческого фактора не обошлось. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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