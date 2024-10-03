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«РИА Новости» узнало об аресте в РФ имущества украинского бизнесмена Гереги

Ведомости

В России арестовано имущество украинского бизнесмена Александра Гереги. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы.

По данным агентства, арест на имущество был наложен в апреле 2024 г. О каких именно объектах идет речь, не уточняется.

Согласно данным системы «БИР-аналитик», компании Гереги – «Новая линия» и «Эпицентр К» – были среди учредителей компании ООО «Руслайн Ко», отмечает «РИА Новости». Но с 2018 г. учредителем организации значится «Дром венчерс лимитед», зарегистрированная на Маршалловых островах. Считается, что это офшорная компания Гереги. В 2022 г. объекты «Руслайн Ко» в Крыму были национализированы.

Александр Герега входит в число богатейших бизнесменов Украины. В 2022 г. «Forbes Украина» оценил их общее с супругой состояние в $1,2 млрд. Герега является основателем и совладельцем сети магазинов «Эпицентр» и сети строительных гипермаркетов «Новая линия». Кроме того, Герега – депутат нескольких созывов Верховной рады, включая действующий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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