«РИА Новости» узнало об аресте в РФ имущества украинского бизнесмена Гереги

Согласно данным системы «БИР-аналитик», компании Гереги – «Новая линия» и «Эпицентр К» – были среди учредителей компании ООО «Руслайн Ко», отмечает «РИА Новости». Но с 2018 г. учредителем организации значится «Дром венчерс лимитед», зарегистрированная на Маршалловых островах. Считается, что это офшорная компания Гереги. В 2022 г. объекты «Руслайн Ко» в Крыму были национализированы.