«РИА Новости» узнало об аресте в РФ имущества украинского бизнесмена Гереги
В России арестовано имущество украинского бизнесмена Александра Гереги. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы.
По данным агентства, арест на имущество был наложен в апреле 2024 г. О каких именно объектах идет речь, не уточняется.
Согласно данным системы «БИР-аналитик», компании Гереги – «Новая линия» и «Эпицентр К» – были среди учредителей компании ООО «Руслайн Ко», отмечает «РИА Новости». Но с 2018 г. учредителем организации значится «Дром венчерс лимитед», зарегистрированная на Маршалловых островах. Считается, что это офшорная компания Гереги. В 2022 г. объекты «Руслайн Ко» в Крыму были национализированы.
Александр Герега входит в число богатейших бизнесменов Украины. В 2022 г. «Forbes Украина» оценил их общее с супругой состояние в $1,2 млрд. Герега является основателем и совладельцем сети магазинов «Эпицентр» и сети строительных гипермаркетов «Новая линия». Кроме того, Герега – депутат нескольких созывов Верховной рады, включая действующий.