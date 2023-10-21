В Крыму продадут национализированное имущество на 1 млрд рублей

В апреле 2022 г. депутаты Госсовета Крыма внесли в Госдуму законопроект, который дает возможность принудительно изымать имущество граждан из недружественных стран. Поправки предлагается внести в ч. 1 ст. 235 Гражданского кодекса («основания прекращения права собственности»). Однако Совет при президенте по кодификации счел этот проект противоречащим Конституции и потому не поддержал его. Несмотря на это, в октябре депутаты Госсовета Крыма поддержали изменения.