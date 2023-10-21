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В Крыму продадут национализированное имущество на 1 млрд рублей

Ведомости

Власти Крыма выставят на торги национализированное в республике имущество «граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия», в результате в бюджет субъекта поступит более 1 млрд руб., сообщил в своем Telegram-канале председатель Госсовета республики Владимир Константинов. 

Константинов напомнил, что с начала года на полуострове выставили восемь лотов на сумму около 820 млн руб., средства поступили в бюджет республики. Тогда были проданы объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость, в том числе за 500 млн руб. реализовали на торгах часть магазинов сети «Эпицентр» (ООО «РусЛайн Ко»). 

«Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже жилых помещений, включая квартиру четы Зеленских (этот объект самый востребованный на торгах из размещенных), торговых объектов и объектов санаторно-курортного назначения», – написал Константинов.

Он уточнил, что до конца года власти республики проведут аукцион по 19 лотам, в результате продажи национализированного имущества в бюджет Крыма поступит более 1 млрд руб. Начальную стоимость лотов определяют в рамках проведения независимой оценки имущества, а участвовать в торгах может каждый желающий, добавил председатель Госсовета.

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В апреле 2022 г. депутаты Госсовета Крыма внесли в Госдуму законопроект, который дает возможность принудительно изымать имущество граждан из недружественных стран. Поправки предлагается внести в ч. 1 ст. 235 Гражданского кодекса («основания прекращения права собственности»). Однако Совет при президенте по кодификации счел этот проект противоречащим Конституции и потому не поддержал его. Несмотря на это, в октябре депутаты Госсовета Крыма поддержали изменения.

В начале февраля стало известно, что предприятия украинских бизнесменов Рината Ахметова и Игоря Коломойского, экс-премьера Украины Арсения Яценюка, украинского депутата Нестора Шуфрича, литовского предпринимателя Коласа Игориса и др. были национализированы. Также глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о национализации квартиры президента Украины Владимира Зеленского. 29 мая Аксенов рассказал, что расположенная в Крыму недвижимость бывшего президента Украины Петра Порошенко также будет выставлена на торги после национализации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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