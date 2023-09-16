Власти Крыма продали национализированное имущество на 815 млн рублей

«Кроме того, в ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это – жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 млн руб.», – сообщил председатель Госсовета.