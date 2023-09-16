Власти Крыма продали национализированное имущество на 815 млн рублей
В Крыму были проведены восемь аукционов по реализации национализированной недвижимости, заключены договоры на сумму свыше 815 млн руб., сообщил в своем Telegram-канале председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
В Крыму проводится работа по отчуждению ранее национализированного имущества украинских олигархов. <…> Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 млн руб. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость», – написал он.
Константинов сообщил, что сейчас размещены извещения о продаже с аукциона четырех жилых помещений, власти рассчитывают, что они принесут бюджету 27 млн руб.
«Кроме того, в ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это – жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 млн руб.», – сообщил председатель Госсовета.
Константинов добавил, что антитеррористическая комиссия продолжит работу «по выявлению имущества украинских олигархов» в республике.
В начале февраля стало известно, что предприятия украинских бизнесменов Рината Ахметова и Игоря Коломойского, экс-премьера Украины Арсения Яценюка, украинского депутата Нестора Шуфрича, литовского предпринимателя Коласа Игориса и др. были национализированы. Также глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о национализации квартиры президента Украины Владимира Зеленского.
29 мая Аксенов рассказал, что расположенная в Крыму недвижимость бывшего президента Украины Петра Порошенко также будет выставлена на торги после национализации.