Кремлю неизвестно о «черных списках» артистов из-за позиции по спецоперации
В Кремле не знают о «черных списках» артистов из-за их позиции по спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии RTVI.
«О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит», – сказал он.
Песков заявил, что позиция артиста по боевым действиям на Украине может вызывать «неприятие организатора того или иного мероприятия», но это «не имеет к нам никакого отношения».
2 октября издание «Верстка» (считается иноагентом в РФ) опубликовала предполагаемый список артистов и музыкальных групп из 79 позиций, которым якобы запрещено участие в мероприятиях и рекламе в России.