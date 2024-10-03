В России планируют увеличить расходы на льготные лекарства в 2025 году
В следующем году расходы на обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан России планируется увеличить на 6,1 млрд руб., сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
«Принципиальный блок расходов – лекарственное обеспечение: запланировано увеличение расходов на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан – 6,1 млрд руб.», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Проект бюджета предусматривает расходы на реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения» в 1,54 трлн руб. в следующем году. В 2026 г. планируется увеличить расходы до 1,55 трлн руб., а в 2027 г. – до 1,6 трлн руб. По сравнению с 2024 г. расходы на следующий год будут увеличены на 207 млрд руб.
Кроме того, общий объем средств на реализацию мероприятий нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» составит 788 млрд руб., а в рамках проекта «Развитие инфраструктуры» планируют выделить 174 млрд руб. По словам Мурашко, увеличенные расходы пойдут на оснащение регионов, в том числе новых субъектов.
1 октября правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на следующую трехлетку. «Ведомости» писали, что средства по разделу «Здравоохранение» в 2025 г. планируют распределить следующим образом: обеспечение деятельности государственных учреждений – 425,7 млрд руб., оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями – 140 млрд руб., модернизация первичного звена здравоохранения –121 млрд руб., приобретение лекарств для детей с тяжелыми, хроническими, в том числе редкими заболеваниями – 91,1 млрд руб.