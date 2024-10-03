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В России планируют увеличить расходы на льготные лекарства в 2025 году

Ведомости

В следующем году расходы на обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан России планируется увеличить на 6,1 млрд руб., сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Принципиальный блок расходов – лекарственное обеспечение: запланировано увеличение расходов на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан – 6,1 млрд руб.», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Проект бюджета предусматривает расходы на реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения» в 1,54 трлн руб. в следующем году. В 2026 г. планируется увеличить расходы до 1,55 трлн руб., а в 2027 г. – до 1,6 трлн руб. По сравнению с 2024 г. расходы на следующий год будут увеличены на 207 млрд руб.

Кроме того, общий объем средств на реализацию мероприятий нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» составит 788 млрд руб., а в рамках проекта «Развитие инфраструктуры» планируют выделить 174 млрд руб. По словам Мурашко, увеличенные расходы пойдут на оснащение регионов, в том числе новых субъектов.

1 октября правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на следующую трехлетку. «Ведомости» писали, что средства по разделу «Здравоохранение» в 2025 г. планируют распределить следующим образом: обеспечение деятельности государственных учреждений – 425,7 млрд руб., оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями – 140 млрд руб., модернизация первичного звена здравоохранения –121 млрд руб., приобретение лекарств для детей с тяжелыми, хроническими, в том числе редкими заболеваниями – 91,1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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