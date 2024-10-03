В России планируют увеличить расходы на льготные лекарства в 2025 году

Проект бюджета предусматривает расходы на реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения» в 1,54 трлн руб. в следующем году. В 2026 г. планируется увеличить расходы до 1,55 трлн руб., а в 2027 г. – до 1,6 трлн руб. По сравнению с 2024 г. расходы на следующий год будут увеличены на 207 млрд руб.