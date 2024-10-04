В Госдуму внесен законопроект о повышении престижа профессии учителя

Проектом предлагается внести изменения в действующий закон «Об образовании в Российской Федерации», в частности, дополнить закон о положении учителя понятиями «честь и достоинство педагогического работника», а также возможностью, опираясь на новое положение, отстаивать эту самую часть. Методы и инструменты депутат не приводит. В пояснительной записке говорится, что последние социологические опросы показывают стагнацию невысокого уровня престижа в профессии, а также снижается доля найма молодых специалистов в сферу образования. Так, Чернышов предлагает наделить учителя не только «особым» статусом в обществе, но и такими же «особенными» инструментами. Какими, депутат также не уточнил.