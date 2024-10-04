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В Госдуму внесен законопроект о повышении престижа профессии учителя

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении дополнительных гарантий защиты чести и достоинства педагогических работников. Автором выступил депутат от ЛДПР, вице-спикер нижней палаты Борис Чернышов, он предлагает «наделить учителей особыми инструментами» в обществе. Соответствующий документ размещен в думской базе.

Проектом предлагается внести изменения в действующий закон «Об образовании в Российской Федерации», в частности, дополнить закон о положении учителя понятиями «честь и достоинство педагогического работника», а также возможностью, опираясь на новое положение, отстаивать эту самую часть. Методы и инструменты депутат не приводит. В пояснительной записке говорится, что последние социологические опросы показывают стагнацию невысокого уровня престижа в профессии, а также снижается доля найма молодых специалистов в сферу образования. Так, Чернышов предлагает наделить учителя не только «особым» статусом в обществе, но и такими же «особенными» инструментами. Какими, депутат также не уточнил.

«Принятие предлагаемых законопроектом правовых норм станет основой для создания системы мер защиты педагогических работников, а также создаст благоприятные условия для осуществления педагогической деятельности, повысит уровень защищенности и престижа педагогических работников», – заключает Чернышов.

3 октября в преддверии Дня учителя и сразу после Дня работника среднего профессионального образования президент РФ Владимир Путин встретился с ведущими российскими педагогами. Во вступительной речи глава государства подчеркнул, что разные уровни образования при всех отличиях являются частью единого пространства. Затем Путин рассуждал о цифровизации, патриотизме и устройстве руководств школ. Он также отдельно обратился к педагогам Донбасса и Новороссии, Курской, Брянской, Белгородской областей. По его словам, «в непростых обстоятельствах» они делают «все для того, чтобы дети могли учиться», демонстрируя «верность профессиональному долгу и настоящее мужество».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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