В Госдуму внесен законопроект о повышении престижа профессии учителя
В Госдуму внесен законопроект о предоставлении дополнительных гарантий защиты чести и достоинства педагогических работников. Автором выступил депутат от ЛДПР, вице-спикер нижней палаты Борис Чернышов, он предлагает «наделить учителей особыми инструментами» в обществе. Соответствующий документ размещен в думской базе.
Проектом предлагается внести изменения в действующий закон «Об образовании в Российской Федерации», в частности, дополнить закон о положении учителя понятиями «честь и достоинство педагогического работника», а также возможностью, опираясь на новое положение, отстаивать эту самую часть. Методы и инструменты депутат не приводит. В пояснительной записке говорится, что последние социологические опросы показывают стагнацию невысокого уровня престижа в профессии, а также снижается доля найма молодых специалистов в сферу образования. Так, Чернышов предлагает наделить учителя не только «особым» статусом в обществе, но и такими же «особенными» инструментами. Какими, депутат также не уточнил.
«Принятие предлагаемых законопроектом правовых норм станет основой для создания системы мер защиты педагогических работников, а также создаст благоприятные условия для осуществления педагогической деятельности, повысит уровень защищенности и престижа педагогических работников», – заключает Чернышов.
3 октября в преддверии Дня учителя и сразу после Дня работника среднего профессионального образования президент РФ Владимир Путин встретился с ведущими российскими педагогами. Во вступительной речи глава государства подчеркнул, что разные уровни образования при всех отличиях являются частью единого пространства. Затем Путин рассуждал о цифровизации, патриотизме и устройстве руководств школ. Он также отдельно обратился к педагогам Донбасса и Новороссии, Курской, Брянской, Белгородской областей. По его словам, «в непростых обстоятельствах» они делают «все для того, чтобы дети могли учиться», демонстрируя «верность профессиональному долгу и настоящее мужество».