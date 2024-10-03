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О чем говорил Путин на встрече с ведущими российскими педагогами

Встреча прошла в преддверии Дня учителя
Дарья Снегова
Пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин встретился с ведущими российскими педагогами в преддверии Дня учителя и сразу после Дня работника среднего профессионального образования. Во вступительной речи глава государства подчеркнул, что разные уровни образования при всех отличиях являются частью единого пространства.

По словам Путина, обеспечить единство и современность этого пространства – одна из важнейших задач. Ведущая роль в этом процессе принадлежит педагогам, подчеркнул он.

«Обучение, образование, воспитание – это всегда сотворчество учителя и ученика. И такие сильные новаторские методики, как ваши, конечно, должны получать широкое распространение в педагогическом сообществе», – обратился глава государства к собравшимся.

Путин отметил запрос учителей на более тесное взаимодействие с крупными научными и образовательными организациями, предприятиями, ведущими учеными, инженерами, представителями других специальностей. По его словам, это «обогащает багаж знаний учителя, помогает точнее расставить акценты в преподавании». Президент попросил правительство «подумать, как лучше выстроить такое взаимодействие».

Отдельно президент обратился к педагогам Донбасса и Новороссии, Курской, Брянской, Белгородской областей. По его словам, «в непростых обстоятельствах» они делают «все для того, чтобы дети могли учиться», демонстрируя «верность профессиональному долгу и настоящее мужество».

«Образовательное пространство на всей территории нашей страны едино, и необходимо, чтобы оно отвечало самым высоким стандартам повсеместно, во всех регионах», – подчеркнул Путин.

О культуре речи и цифровизации

По словам Путина, хорошая речь – один из существенных признаков интеллектуального развития человека, родной язык тесно связан с национальной идентичностью. Важно прививать детям любовь к чтению, обсуждать литературу. Но, подчеркнул президент, «пальчиком нажимать кнопочки тоже важно» – это чрезвычайно важно в современном мире, чтобы быть успешными. Чтобы страна была успешной, надо владеть цифровыми методами получения знаний.

«Мы должны считаться, конечно, с теми условиями, в которых мы живем, с этими гаджетами, с интернетом <…> Но вещи фундаментального, принципиального характера, конечно, не должны ускользать», – подчеркнул российский лидер.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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