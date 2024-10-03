О чем говорил Путин на встрече с ведущими российскими педагогами

По словам Путина, хорошая речь – один из существенных признаков интеллектуального развития человека, родной язык тесно связан с национальной идентичностью. Важно прививать детям любовь к чтению, обсуждать литературу. Но, подчеркнул президент, «пальчиком нажимать кнопочки тоже важно» – это чрезвычайно важно в современном мире, чтобы быть успешными. Чтобы страна была успешной, надо владеть цифровыми методами получения знаний.