Кардиохирурга Акчурина похоронят на Троекуровском кладбище

Акчурин работал как специалист в области микрохирургии и врач-кардиохирург. Был инициатором и одним из разработчиков федеральной программы «Медицина высоких технологий» в конце 1990-х, принимал участие в организации факультета фундаментальной медицины и создании медицинского научно-образовательного центра МГУ. Является автором и соавтором более 450 научных работ по медицине. Награжден орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Получил звание командора ордена Заслуг Перу в 2000 г. за помощь в ликвидации последствий землетрясения в стране.