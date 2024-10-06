Умер кардиохирург Ренат Акчурин

Умер кардиохирург Ренат АкчуринОн возглавлял бригаду врачей при операции на сердце Ельцина в 1996 году
Российский и советский кардиохирург, заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии им. академика Евгения Чазова Ренат Акчурин умер в возрасте 78 лет, сообщили в Минздраве. Акчурин провел операцию на сердце первому президенту Российской Федерации Борису Ельцину в 1996 г.
«На 79-м году жизни скончался выдающийся советский и российский кардиохирург, клиницист, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии НИИ клинической кардиологии им. ак. Александра Мясникова, заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии им. ак. Евгения Чазова Минздрава России, академик РАН Ренат Акчурин», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Акчурин родился 2 апреля 1946 г. в городе Андижан Узбекской ССР в семье учителей. В 1964 г. поступил в Андижанский государственный медицинский институт, в 1968 г. перевелся в Первый Московский медицинский институт (сейчас – Первый Московский государственный медицинский университет) им. Ивана Сеченова, который окончил в 1971 г.
В ноябре 1996 г. Акчурин возглавлял бригаду хирургов, которая провела успешную операцию аорто-коронарного шунтирования сердца первому президенту России Борису Ельцину.
Работал как специалист в области микрохирургии и врач-кардиохирург. Был инициатором и одним из основных разработчиков федеральной программы «Медицина высоких технологий» в конце 1990-х, принимал участие в организации факультета фундаментальной медицины и создании медицинского научно-образовательного центра МГУ. Является автором и соавтором более 450 научных работ по медицине.
Был награжден орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Получил звание командора ордена Заслуг Перу в 2000 г. за помощь в ликвидации последствий землетрясения в стране.