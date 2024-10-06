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Умер кардиохирург Ренат Акчурин

Он возглавлял бригаду врачей при операции на сердце Ельцина в 1996 году
Максим Цуланов
Пресс-служба президента России

Российский и советский кардиохирург, заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии им. академика Евгения Чазова Ренат Акчурин умер в возрасте 78 лет, сообщили в Минздраве. Акчурин провел операцию на сердце первому президенту Российской Федерации Борису Ельцину в 1996 г.

«На 79-м году жизни скончался выдающийся советский и российский кардиохирург, клиницист, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии НИИ клинической кардиологии им. ак. Александра Мясникова, заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии им. ак. Евгения Чазова Минздрава России, академик РАН Ренат Акчурин», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Акчурин родился 2 апреля 1946 г. в городе Андижан Узбекской ССР в семье учителей. В 1964 г. поступил в Андижанский государственный медицинский институт, в 1968 г. перевелся в Первый Московский медицинский институт (сейчас – Первый Московский государственный медицинский университет) им. Ивана Сеченова, который окончил в 1971 г.

В ноябре 1996 г. Акчурин возглавлял бригаду хирургов, которая провела успешную операцию аорто-коронарного шунтирования сердца первому президенту России Борису Ельцину.

Работал как специалист в области микрохирургии и врач-кардиохирург. Был инициатором и одним из основных разработчиков федеральной программы «Медицина высоких технологий» в конце 1990-х, принимал участие в организации факультета фундаментальной медицины и создании медицинского научно-образовательного центра МГУ. Является автором и соавтором более 450 научных работ по медицине. 

Был награжден орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Получил звание командора ордена Заслуг Перу в 2000 г. за помощь в ликвидации последствий землетрясения в стране.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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