Умер кардиохирург Ренат Акчурин

Акчурин родился 2 апреля 1946 г. в городе Андижан Узбекской ССР в семье учителей. В 1964 г. поступил в Андижанский государственный медицинский институт, в 1968 г. перевелся в Первый Московский медицинский институт (сейчас – Первый Московский государственный медицинский университет) им. Ивана Сеченова, который окончил в 1971 г.