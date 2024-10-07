В Госдуму внесен проект об административной ответственности при обороте метанола
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушение требований к обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей. Соответствующий документ опубликован в думской базе.
Авторами выступила группа сенаторов и депутатов Госдумы. В частности, за незаконный оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей физлиц предлагается наказывать штрафом от 30 000 до 50 000 руб., юрлиц – от 100 000 до 150 000 руб. При повторном нарушении – для физлиц до 70 000 руб., для юрлиц – до 200 000.
В случае если нарушитель не зарегистрирован в реестре лиц, которым разрешен оборот метанола, предусмотрен штраф на должностных лиц в размере от 500 000 до 1 млн руб. или дисквалификацию на срок от двух до трех лет. Для юрлиц – не более одной пятой совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров, но не менее 3 млн руб. с конфискацией изготовленной продукции и оборудования для ее производства или административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 дней. В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 марта 2025 г.
24 апреля в Думу был внесен законопроект о госрегулировании оборота метанола. Авторы инициативы посчитали необходимым исключить бесконтрольный оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей. Для этого предлагается запретить розничную продажу этих веществ. Также необходимо создать реестр хозяйствующих субъектов, участвующих в обороте метанола и метанолсодержащих жидкостей, говорится в записке. Кроме того, правительство РФ должно определить федеральный орган, который будет курировать указанную сферу и вести реестр.