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В Госдуму внесен проект об административной ответственности при обороте метанола

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушение требований к обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей. Соответствующий документ опубликован в думской базе.

Авторами выступила группа сенаторов и депутатов Госдумы. В частности, за незаконный оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей физлиц предлагается наказывать штрафом от 30 000 до 50 000 руб., юрлиц – от 100 000 до 150 000 руб. При повторном нарушении – для физлиц до 70 000 руб., для юрлиц – до 200 000.

В случае если нарушитель не зарегистрирован в реестре лиц, которым разрешен оборот метанола, предусмотрен штраф на должностных лиц в размере от 500 000 до 1 млн руб. или дисквалификацию на срок от двух до трех лет. Для юрлиц – не более одной пятой совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров, но не менее 3 млн руб. с конфискацией изготовленной продукции и оборудования для ее производства или административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 дней. В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 марта 2025 г.

24 апреля в Думу был внесен законопроект о госрегулировании оборота метанола. Авторы инициативы посчитали необходимым исключить бесконтрольный оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей. Для этого предлагается запретить розничную продажу этих веществ. Также необходимо создать реестр хозяйствующих субъектов, участвующих в обороте метанола и метанолсодержащих жидкостей, говорится в записке. Кроме того, правительство РФ должно определить федеральный орган, который будет курировать указанную сферу и вести реестр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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