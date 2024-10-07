В Госдуму внесен проект об административной ответственности при обороте метанола

В случае если нарушитель не зарегистрирован в реестре лиц, которым разрешен оборот метанола, предусмотрен штраф на должностных лиц в размере от 500 000 до 1 млн руб. или дисквалификацию на срок от двух до трех лет. Для юрлиц – не более одной пятой совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров, но не менее 3 млн руб. с конфискацией изготовленной продукции и оборудования для ее производства или административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 дней. В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 марта 2025 г.