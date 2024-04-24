В Думу внесен законопроект о госрегулировании оборота метанола
В Госдуму внесен законопроект о госрегулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, который в том числе подразумевает создание единого реестра хозяйствующих субъектов-участников оборота и запрет на розничную продажу этих веществ. Документ опубликован в думской электронной базе.
Авторами документа являются ряд сенаторов, в том числе Николай Журавлев и Вячеслав Тимченко, а также группа депутатов, в частности Максим Топилин и Владимир Гутенев.
В пояснительной записке говорится, что Россия занимает четвертое место по объему производства метанола, обеспечивая около 5% мирового выпуска. Сейчас в стране работают девять компаний-производителей, мощности которых в общей сложности составляют 4,632 млн т в год. По оценкам Минпромторга России, их количество увеличится до 23 компаний к 2030 г., пишут авторы.
В то же время из-за схожести этилового спирта с метанолом, который, по сути, является для человека ядом, в стране фиксируются случаи отравлений этим веществом. По данным Минздрава, в 2020 г. метанолом отравились 1268 человек, а в 2021 г. – 1360 человек. В 2022 г. зафиксировано 800 летальных исходов.
Авторы инициативы считают необходимым исключить бесконтрольный оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей. Для этого предлагается запретить розничную продажу этих веществ. Также необходимо создать реестр хозяйствующих субъектов, участвующих в обороте метанола и метанолсодержащих жидкостей, говорится в записке. Кроме того, правительство РФ должно определить федеральный орган, который будет курировать указанную сферу и вести реестр.
В случае принятия закона он может вступить в силу с 1 марта 2025 г.
Метанол – производное метана, основного компонента природного газа. Применяется в качестве растворителя для очистки бензина, как реагент для осушки природного газа, а также в виде высокооктановой добавки к моторному топливу, повышающей мощность двигателя. Кроме того, метанол используют при производстве химических удобрений, уксусной и муравьиной кислот, биодизельного топлива.
Ранее 24 апреля «Ведомости» со ссылкой на обзор Аналитического центра (АЦ) ТЭК писали, что производство метанола в России к 2035 г. может вырасти в 2,4 раза в сравнении с уровнем 2022 г. до 11 млн т. Представитель Минпромторга сообщил изданию, что этот показатель может быть достигнут за счет реализации инвестиционных проектов, в том числе в Находке (НЗМУ), Ненецком АО («Русхим»), а также в Волгограде совместно с китайскими инвесторами и в Усть-Луге Ленинградской области (ООО «Балтийский метанол»). По оценке АЦ ТЭК, наращивание объемов начнется после 2025 г., до этого они будут находиться на уровне 5 млн т.