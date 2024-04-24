В Думу внесен законопроект о госрегулировании оборота метанола

Ранее 24 апреля «Ведомости» со ссылкой на обзор Аналитического центра (АЦ) ТЭК писали, что производство метанола в России к 2035 г. может вырасти в 2,4 раза в сравнении с уровнем 2022 г. до 11 млн т. Представитель Минпромторга сообщил изданию, что этот показатель может быть достигнут за счет реализации инвестиционных проектов, в том числе в Находке (НЗМУ), Ненецком АО («Русхим»), а также в Волгограде совместно с китайскими инвесторами и в Усть-Луге Ленинградской области (ООО «Балтийский метанол»). По оценке АЦ ТЭК, наращивание объемов начнется после 2025 г., до этого они будут находиться на уровне 5 млн т.