Россия к 2035 году может резко нарастить выпуск метанола и аммиака

Россия к 2035 году может резко нарастить выпуск метанола и аммиакаСпрос на них в мире будет расти опережающими темпами
Производство метанола в России к 2035 г. может вырасти в 2,4 раза в сравнении с уровнем 2022 г. до 11 млн т, аммиака – на 36% до 23 млн т. Об этом говорится в обзоре Аналитического центра (АЦ) ТЭК, с которым ознакомились «Ведомости».
В обзоре отмечается, что в мире основной прирост спроса на газ, который является сырьем для выпуска метанола и аммиака, до 2035 г. будет сосредоточен в дружественных России Китае (в среднем +1,9% в год), Индии (+6,1%) и странах Ближнего Востока и Африки (+3%).
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