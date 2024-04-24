Россия к 2035 году может резко нарастить выпуск метанола и аммиака

Производство метанола в России к 2035 г. может вырасти в 2,4 раза в сравнении с уровнем 2022 г. до 11 млн т, аммиака – на 36% до 23 млн т. Об этом говорится в обзоре Аналитического центра (АЦ) ТЭК, с которым ознакомились «Ведомости».