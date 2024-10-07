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«РИА Новости»: в России уволен ряд генералов МЧС, СК и ФСИН

Ведомости

Сразу восемь генералов Следственного комитета, МЧС и ФСИН лишились своих должностей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, посты покинут глава ставропольского СК генерал-майора Александр Молчанов, замдиректора департамента оперативного управления МЧС РФ генерал-майор юстиции Игорь Иванов, глава МЧС Ростовской области Сергей Филиппов, руководитель СК по Бурятии Вячеслав Сухоруков и начальник МЧС Подмосковья Сергей Полетыкин.

Имена еще троих генералов не уточняются.

7 октября стало известно, что президент РФ Владимир Путин отправил в отставку главу следственного управления СК России по Воронежской области Кирилла Левита. Он занимал эту должность с 2014 г.

12 июля в отставку ушли начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель. Это произошло после ЧП с захватом заложников в СИЗО-1 в центре Ростова, сообщается на сайте ФСИН России. По результатам служебной проверки также принято решение уволить четверых сотрудников. К дисциплинарной ответственности привлекли 16 работников. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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