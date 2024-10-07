«РИА Новости»: в России уволен ряд генералов МЧС, СК и ФСИН
Сразу восемь генералов Следственного комитета, МЧС и ФСИН лишились своих должностей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным издания, посты покинут глава ставропольского СК генерал-майора Александр Молчанов, замдиректора департамента оперативного управления МЧС РФ генерал-майор юстиции Игорь Иванов, глава МЧС Ростовской области Сергей Филиппов, руководитель СК по Бурятии Вячеслав Сухоруков и начальник МЧС Подмосковья Сергей Полетыкин.
Имена еще троих генералов не уточняются.
7 октября стало известно, что президент РФ Владимир Путин отправил в отставку главу следственного управления СК России по Воронежской области Кирилла Левита. Он занимал эту должность с 2014 г.
12 июля в отставку ушли начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель. Это произошло после ЧП с захватом заложников в СИЗО-1 в центре Ростова, сообщается на сайте ФСИН России. По результатам служебной проверки также принято решение уволить четверых сотрудников. К дисциплинарной ответственности привлекли 16 работников.