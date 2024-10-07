«РИА Новости»: в России уволен ряд генералов МЧС, СК и ФСИН

12 июля в отставку ушли начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель. Это произошло после ЧП с захватом заложников в СИЗО-1 в центре Ростова, сообщается на сайте ФСИН России. По результатам служебной проверки также принято решение уволить четверых сотрудников. К дисциплинарной ответственности привлекли 16 работников.