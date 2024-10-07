Суд заочно приговорил белорусского наемника к 14 годам колонии

В частности, Дюрбейко осужден по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По версии следствия, с февраля по июль 2022 г. фигурант участвовал в боях на стороне Украины. За участие он также получил более 300 000 руб., сообщает агентство. Ранее Дюрбейко был объявлен в международный розыск.