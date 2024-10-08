Ректор дипакадемии МГИМО Яковенко покинет свой пост из-за возраста

Яковенко руководит дипакадемией МГИМО с сентября 2019 г. До этого он в течение восьми лет возглавлял российское посольство в Великобритании. С 2005 по 2011 г. был замминистра иностранных дел РФ, а до этого пять лет занимал пост официального представителя МИД России. Дипломатическую карьеру он начал в 1976 г. после окончания МГИМО.