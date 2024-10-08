Ректор дипакадемии МГИМО Яковенко покинет свой пост из-за возраста
Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко в ближайшее время покинет свой пост. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
По данным собеседника, ожидаемый уход Яковенко связан с тем, что 21 октября ему исполнится 70 лет – это предельный возраст для руководителей государственных и муниципальных вузов.
В секретариате ректора газете подтвердили информацию. Там напомнили, что 21 октября также истекает срок его контракта.
По информации «Коммерсанта», новым ректором дипакадемии МГИМО может стать нынешний проректор МГИМО по правовым, административным вопросам и цифровизации Сергей Шитьков. Он курирует вопросы цифровизации университета, организации госзакупок, взаимодействие с правоохранительными и контрольными органами и др.
Яковенко руководит дипакадемией МГИМО с сентября 2019 г. До этого он в течение восьми лет возглавлял российское посольство в Великобритании. С 2005 по 2011 г. был замминистра иностранных дел РФ, а до этого пять лет занимал пост официального представителя МИД России. Дипломатическую карьеру он начал в 1976 г. после окончания МГИМО.
Как отмечает «Коммерсантъ», Яковенко активно участвовал в разработке новой редакции концепции внешней политики России, которую в марте 2023 г. одобрил президент РФ Владимир Путин.