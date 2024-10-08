Экс-главу ГУОВ Минобороны приговорили к пяти с половиной годам за хищения

Горбачев был осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По информации «Коммерсанта», уголовное дело было возбуждено 1 октября 2021 г. По версии следствия, ФГУП ГСВГУ № 14 (тогда «Главное управление инженерных работ № 2 при Спецстрое России») заключило 30 июля 2015 г. два госконтракта с ООО «Спецстрой-1» Горбачева на 4,36 млрд руб. К маю 2016 г. компания Горбачева должна была построить ряд объектов для радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля. При проверке со стороны следствия было выявлено хищение 232,5 млн руб. по фиктивным договорам через счета подконтрольных Горбачеву ООО «Форматика» и ООО «Санпласт».