Экс-главу ГУОВ Минобороны приговорили к пяти с половиной годам за хищения
Савеловский районный суд Москвы приговорил экс-главу АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) Минобороны Евгения Горбачева к 5,5 года колонии общего режима по делу о хищении 232 млн руб., выделенных на создание объектов Минобороны в Арктике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в суде.
Горбачев был осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По информации «Коммерсанта», уголовное дело было возбуждено 1 октября 2021 г. По версии следствия, ФГУП ГСВГУ № 14 (тогда «Главное управление инженерных работ № 2 при Спецстрое России») заключило 30 июля 2015 г. два госконтракта с ООО «Спецстрой-1» Горбачева на 4,36 млрд руб. К маю 2016 г. компания Горбачева должна была построить ряд объектов для радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля. При проверке со стороны следствия было выявлено хищение 232,5 млн руб. по фиктивным договорам через счета подконтрольных Горбачеву ООО «Форматика» и ООО «Санпласт».
Вместе с Горбачевым сотрудники МВД задержали в конце октября 2021 г. гендиректора ООО «Спецстрой-1» Александра Ашгибисова, который, дав важные для следствия показания, стал свидетелем по делу. В декабре 2022 г. Савеловский суд нашел в материалах дела нарушения и вернул его в прокуратуру. 10 июля 2023 г. суд повторно приступил к рассмотрению дела.
27 сентября бывшему начальнику Центрального вещевого управления Минобороны России, заместителю гендиректора ООО «Текстильная торговая компания» Владимиру Демчику продлили арест до 1 ноября 2024 г. Демчика задержали в начале августа этого года. По данным следствия, весной 2017 г. он получил взятку в размере 4 млн руб. от генерального директора одной из коммерческих организаций. На тот момент Демчик занимал должность начальника вещевого управления Минобороны.