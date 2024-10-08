Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Экс-главу ГУОВ Минобороны приговорили к пяти с половиной годам за хищения

Ведомости

Савеловский районный суд Москвы приговорил экс-главу АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) Минобороны Евгения Горбачева к 5,5 года колонии общего режима по делу о хищении 232 млн руб., выделенных на создание объектов Минобороны в Арктике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в суде.

Горбачев был осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По информации «Коммерсанта», уголовное дело было возбуждено 1 октября 2021 г. По версии следствия, ФГУП ГСВГУ № 14 (тогда «Главное управление инженерных работ № 2 при Спецстрое России») заключило 30 июля 2015 г. два госконтракта с ООО «Спецстрой-1» Горбачева на 4,36 млрд руб. К маю 2016 г. компания Горбачева должна была построить ряд объектов для радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля. При проверке со стороны следствия было выявлено хищение 232,5 млн руб. по фиктивным договорам через счета подконтрольных Горбачеву ООО «Форматика» и ООО «Санпласт».

Вместе с Горбачевым сотрудники МВД задержали в конце октября 2021 г. гендиректора ООО «Спецстрой-1» Александра Ашгибисова, который, дав важные для следствия показания, стал свидетелем по делу. В декабре 2022 г. Савеловский суд нашел в материалах дела нарушения и вернул его в прокуратуру. 10 июля 2023 г. суд повторно приступил к рассмотрению дела.

27 сентября бывшему начальнику Центрального вещевого управления Минобороны России, заместителю гендиректора ООО «Текстильная торговая компания» Владимиру Демчику продлили арест до 1 ноября 2024 г. Демчика задержали в начале августа этого года. По данным следствия, весной 2017 г. он получил взятку в размере 4 млн руб. от генерального директора одной из коммерческих организаций. На тот момент Демчик занимал должность начальника вещевого управления Минобороны.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных