Экс-начальнику вещевого управления Минобороны продлили арест

Утверждается, что Демчик имеет в собственности земельный участок площадью 696 кв. м. В его последней декларации указан доход в 2,2 млн руб. в год. Он также владеет в долевой собственности с супругой квартирой площадью 83 кв. м, на него зарегистрирован Kia Sorento, а на супругу - BMW Х1.