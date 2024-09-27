Экс-начальнику вещевого управления Минобороны продлили арест
Бывшему начальнику Центрального вещевого управления Минобороны России, заместителю гендиректора ООО «Текстильная торговая компания» Владимиру Демчику продлили арест до 1 ноября, сообщает ТАСС.
Суд удовлетворил соответствующее ходатайство органов следствия. Демчика обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы.
Демчика задержали в начале августа этого года. По данным следствия, весной 2017 г. он получил взятку в размере 4 млн руб. от генерального директора одной из коммерческих организаций. На тот момент Демчик занимал должность начальника вещевого управления Минобороны.
Утверждается, что Демчик имеет в собственности земельный участок площадью 696 кв. м. В его последней декларации указан доход в 2,2 млн руб. в год. Он также владеет в долевой собственности с супругой квартирой площадью 83 кв. м, на него зарегистрирован Kia Sorento, а на супругу - BMW Х1.