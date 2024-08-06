Арестованный экс-глава управления Минобороны владел участком в 696 кв. м
Экс-начальник Центрального вещевого управления Минобороны, заместитель генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» Владимир Демчик, арестованный по подозрению во взятке, имеет в собственности земельный участок площадью 696 кв. м, сообщил ТАСС.
В его последней декларации указан доход в 2,2 млн руб. в год. Он также владеет в долевой собственности с супругой квартирой площадью 83 кв. м, на него зарегистрирован Kia Sorento, а на супругу BMW Х1.
Об аресте Демчика стало известно 6 августа. Его подозревают по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы.
Следствие полагает, что весной 2017 г. Демчик, будучи начальником Вещевого управления Минобороны, получил взятку в размере 4 млн руб. от генерального директора одной из коммерческих организаций. Топ-менеджер хотел «заручиться покровительством Демчика при решении вопросов о привлечении указанной коммерческой организации к исполнению государственных контрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд Вооруженных сил», уточняли в СК.
5 августа стало известно о задержании руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Они проходят фигурантами по делу о мошенничестве. По версии следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение работы парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.