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Экс-начальника вещевого управления Минобороны арестовали по подозрению во взятке

Владимиру Демчику грозит до 15 лет лишения свободы
Ведомости

Бывшего начальника Центрального вещевого управления Минобороны России (находится в ведении Тыла Вооруженных сил РФ – «Ведомости»), заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» (группа компаний «Чайковский текстиль») Владимира Демчика арестовали по подозрению во взятке. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Демчик подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, весной 2017 г. Демчик, занимавший тогда должность начальника Вещевого управления Минобороны, получил взятку в размере 4 млн руб. от генерального директора одной из коммерческих организаций.

Взятка была передана для того, чтобы «заручиться покровительством Демчика при решении вопросов о привлечении указанной коммерческой организации к исполнению государственных контрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд Вооруженных сил», уточнили в СК.

5 августа руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова задержали по делу о мошенничестве. Следствие полагает, что Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение работы парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

«РИА Новости» писало, что под руководством Ахмедова (с октября 2021 г.) парк «Патриот» заключил 258 контрактов в качестве заказчика. Из упомянутого числа контрактов 79 – на сумму от 1 млн до 10 млн руб., 21 контракт с суммами свыше 10 млн руб. – в основном на закупку электроэнергии и газа, охрану имущества, техобслуживание и ремонтные работы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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