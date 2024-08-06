Экс-начальника вещевого управления Минобороны арестовали по подозрению во взятке

«РИА Новости» писало, что под руководством Ахмедова (с октября 2021 г.) парк «Патриот» заключил 258 контрактов в качестве заказчика. Из упомянутого числа контрактов 79 – на сумму от 1 млн до 10 млн руб., 21 контракт с суммами свыше 10 млн руб. – в основном на закупку электроэнергии и газа, охрану имущества, техобслуживание и ремонтные работы.