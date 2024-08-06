Задержанные по делу о мошенничестве в парке «Патриот» сотрудничают со следствием

О задержании фигурантов стало известно 5 августа. Позже выяснилось, что 3 августа 235-й гарнизонный военный суд арестовал Ахмедова, он пробудет в СИЗО до 21 сентября. Сообщалось, что решается вопрос о мере пресечения в отношении Шестерова. В его доме и на рабочем месте прошли обыски, были изъяты документы для доказательной базы. Правоохранители также считают, что в деле о хищениях в парке «Патриот» могут появиться новые фигуранты.