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Задержанные по делу о мошенничестве в парке «Патриот» сотрудничают со следствием

Ведомости

Директор военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров, задержанные по делу о мошенничестве, сотрудничают со следствием. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение работы парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. Потерпевшей стороной по этому делу признано Минобороны РФ.

О задержании фигурантов стало известно 5 августа. Позже выяснилось, что 3 августа 235-й гарнизонный военный суд арестовал Ахмедова, он пробудет в СИЗО до 21 сентября. Сообщалось, что решается вопрос о мере пресечения в отношении Шестерова. В его доме и на рабочем месте прошли обыски, были изъяты документы для доказательной базы. Правоохранители также считают, что в деле о хищениях в парке «Патриот» могут появиться новые фигуранты.

По данным «РИА Новости», под руководством Ахмедова (с октября 2021 г.) парк «Патриот» заключил 258 контрактов в качестве заказчика. Из упомянутого числа контрактов 79 – на сумму от 1 млн до 10 млн руб., 21 контракт с суммами свыше 10 млн руб. – в основном на закупку электроэнергии и газа, охрану имущества, техобслуживание и ремонтные работы. При этом тексты контрактов, где «Патриот» выступал в качестве заказчика, не публикуются.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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