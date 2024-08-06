Задержанные по делу о мошенничестве в парке «Патриот» сотрудничают со следствием
Директор военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров, задержанные по делу о мошенничестве, сотрудничают со следствием. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение работы парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. Потерпевшей стороной по этому делу признано Минобороны РФ.
О задержании фигурантов стало известно 5 августа. Позже выяснилось, что 3 августа 235-й гарнизонный военный суд арестовал Ахмедова, он пробудет в СИЗО до 21 сентября. Сообщалось, что решается вопрос о мере пресечения в отношении Шестерова. В его доме и на рабочем месте прошли обыски, были изъяты документы для доказательной базы. Правоохранители также считают, что в деле о хищениях в парке «Патриот» могут появиться новые фигуранты.
По данным «РИА Новости», под руководством Ахмедова (с октября 2021 г.) парк «Патриот» заключил 258 контрактов в качестве заказчика. Из упомянутого числа контрактов 79 – на сумму от 1 млн до 10 млн руб., 21 контракт с суммами свыше 10 млн руб. – в основном на закупку электроэнергии и газа, охрану имущества, техобслуживание и ремонтные работы. При этом тексты контрактов, где «Патриот» выступал в качестве заказчика, не публикуются.