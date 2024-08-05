Глава парка «Патриот» Ахмедов арестован до 21 сентября
Директор военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, задержанный по делу о мошенничестве, арестован 235-м гарнизонным военным судом до 21 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу еще 3 августа.
5 августа официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что правоохранители задержали Ахмедова и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерала-майора Владимира Шестерова по делу о мошенничестве.
Следствие полагает, что фигуранты вместе с другими соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение работы парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.
Участие в строительстве парка принимала компания «Оборонспецстрой», связанная с «Оборонстроем», который возглавлял бывший замминистра обороны Тимур Иванов. В конце апреля чиновник был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).