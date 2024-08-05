Глава парка «Патриот» Ахмедов арестован до 21 сентября

Участие в строительстве парка принимала компания «Оборонспецстрой», связанная с «Оборонстроем», который возглавлял бывший замминистра обороны Тимур Иванов. В конце апреля чиновник был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).