Задержаны директор парка «Патриот» и замначальника управления Минобороны

По данным агентства, потерпевшей стороной по этому делу признано Минобороны РФ. ТАСС также сообщил об обысках в доме и на рабочем месте Шестерова, были изъяты документы для доказательной базы. С генерал-майором проводятся следственные действия. Кроме того, правоохранители считают, что в деле о хищениях в парке «Патриот» могут появиться новые фигуранты.