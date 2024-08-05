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Задержаны директор парка «Патриот» и замначальника управления Минобороны

По данным СК, они причастны к хищениям из бюджета
Инна Шульгина
Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов/ парк «Патриот»

Правоохранители задержали директора военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны генерала-майора Владимира Шестерова по делу о мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Следствие полагает, что Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение работы парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

Ахмедов арестован до 21 сентября, уточнили ТАСС в 235-м гарнизонном военном суде. Вопрос о мере пресечения в отношении Шестерова решается. Ведется расследование.

По данным агентства, потерпевшей стороной по этому делу признано Минобороны РФ. ТАСС также сообщил об обысках в доме и на рабочем месте Шестерова, были изъяты документы для доказательной базы. С генерал-майором проводятся следственные действия. Кроме того, правоохранители считают, что в деле о хищениях в парке «Патриот» могут появиться новые фигуранты.

23 июля сообщалось о проведении в «Патриоте» следственных действий, связанных с хищением более 40 млн руб. при госзакупках. Правоохранители занимались выемкой документов. В частности, следственные действия проводились с Ахмедовым. Тогда ТАСС со ссылкой на источник писал, что следственные действия не имеют отношения к уголовному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Участие в строительстве парка принимала компания «Оборонспецстрой», связанная с «Оборонстроем», который возглавлял Иванов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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