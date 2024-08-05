Задержаны директор парка «Патриот» и замначальника управления Минобороны

Задержаны директор парка «Патриот» и замначальника управления МинобороныПо данным СК, они причастны к хищениям из бюджета
Правоохранители задержали директора военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны генерала-майора Владимира Шестерова по делу о мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
Следствие полагает, что Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение работы парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.
Ахмедов арестован до 21 сентября, уточнили ТАСС в 235-м гарнизонном военном суде. Вопрос о мере пресечения в отношении Шестерова решается. Ведется расследование.
По данным агентства, потерпевшей стороной по этому делу признано Минобороны РФ. ТАСС также сообщил об обысках в доме и на рабочем месте Шестерова, были изъяты документы для доказательной базы. С генерал-майором проводятся следственные действия. Кроме того, правоохранители считают, что в деле о хищениях в парке «Патриот» могут появиться новые фигуранты.
23 июля сообщалось о проведении в «Патриоте» следственных действий, связанных с хищением более 40 млн руб. при госзакупках. Правоохранители занимались выемкой документов. В частности, следственные действия проводились с Ахмедовым. Тогда ТАСС со ссылкой на источник писал, что следственные действия не имеют отношения к уголовному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).
Участие в строительстве парка принимала компания «Оборонспецстрой», связанная с «Оборонстроем», который возглавлял Иванов.