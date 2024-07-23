ТАСС: визит следователей в парк «Патриот» связан с хищением 40 млн рублей
Следственные действия в военно-патриотическом парке «Патриот» в Московской области проводятся в связи с хищением более 40 млн руб. при госзакупках, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следователи занимаются выемкой документов. В частности, следственные действия проводятся с директором парка Вячеславом Ахмедовым.
Военные следователи прибыли в парк «Патриот» 23 июля. Со ссылкой на собеседника ТАСС уточнял, что следственные действия не имеют отношения к уголовному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.
В строительстве парка участвовала компания «Оборонспецстрой», связанная с «Оборонстроем», который возглавлял Иванов.