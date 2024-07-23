ТАСС: СК проводит следственные действия в администрации парка «Патриот»

О задержании Иванова стало известно 23 апреля. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Сейчас Иванов находится в СИЗО. 20 июля экс-замминистра попросил суд избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения, но ему отказали. Фигурантами по делу Иванова проходят предприниматель Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. Следствие полагает, что при проведении подрядных и субподрядных работ Иванов и Бородин получили взятку, которая выражалась в оказании услуг имущественного характера. По версии следствия, стоимость работ превысила 1 млрд руб.