Аргументы следствия об аресте Тимура Иванова основывались на данных из налоговой
Доводы следствия об аресте бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова были основаны в том числе на сведениях из налогового органа и госконтрактов. Об этом говорится в постановлении суда об избрании меры пресечения, сообщил ТАСС.
В ходатайстве в суд следователь указал, что причастность Иванова к получению взятки в особо крупном размере подтверждается сведениями из налоговой, протоколами осмотров предметов и документов, госконтрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ.
Отмечается, что, по мнению защиты, действия Иванова не содержат состава преступления, а являются результатом гражданско-правовых отношений. Однако суд согласился с доводами следствия и отправил его под стражу.
23 апреля стало известно, что Иванов задержан. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). 24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал его на два месяца до 23 июня, затем продлил арест до 23 сентября. 20 июля Иванов попросил суд избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения, в чем ему было отказано.
По делу экс-замминистра обороны также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По версии следствия, при проведении подрядных и субподрядных работ Иванов и Бородин получили взятку, которая выражалась в оказании услуг имущественного характера. Следствие оценивает стоимость работ более чем в 1 млрд руб.