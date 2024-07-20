Экс-замминистра обороны Иванов попросил отпустить его из-под стражи

Суд не счел эти доводы безусловным и достаточным основанием для отказа в продлении ареста, следует из документа. Кроме того, по мнению суда, на свободе Иванов и его подельник могут скрыться от следствия и суда и иным образом воспрепятствовать расследованию дела. В связи с этим решено продлить срок содержания Иванова в СИЗО до 23 сентября.