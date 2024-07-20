Экс-замминистра обороны Иванов попросил отпустить его из-под стражи
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, попросил суд избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на постановление суда о продлении ареста экс-замминистра.
Эту просьбу Иванов и его адвокаты аргументировали тем, что он участвовал в боевых действиях и имеет госнаграды и благодарности. Бывший чиновник Минобороны просил отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий, говорится в постановлении.
Суд не счел эти доводы безусловным и достаточным основанием для отказа в продлении ареста, следует из документа. Кроме того, по мнению суда, на свободе Иванов и его подельник могут скрыться от следствия и суда и иным образом воспрепятствовать расследованию дела. В связи с этим решено продлить срок содержания Иванова в СИЗО до 23 сентября.
Замминистра обороны задержали и отправили в СИЗО в конце апреля, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По делу экс-замминистра обороны также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По версии следствия, при проведении подрядных и субподрядных работ Иванов и Бородин получили взятку, которая выражалась в оказании услуг имущественного характера. Следствие оценивает стоимость работ более чем в 1 млрд руб.
18 июля ТАСС писал, что Иванов отказался от досудебного соглашения со следствием и настаивает на своей невиновности.