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Экс-замминистра обороны Иванов попросил отпустить его из-под стражи

Ведомости

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, попросил суд избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на постановление суда о продлении ареста экс-замминистра.

Эту просьбу Иванов и его адвокаты аргументировали тем, что он участвовал в боевых действиях и имеет госнаграды и благодарности. Бывший чиновник Минобороны просил отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий, говорится в постановлении. 

Суд не счел эти доводы безусловным и достаточным основанием для отказа в продлении ареста, следует из документа. Кроме того, по мнению суда, на свободе Иванов и его подельник могут скрыться от следствия и суда и иным образом воспрепятствовать расследованию дела. В связи с этим решено продлить срок содержания Иванова в СИЗО до 23 сентября.

Замминистра обороны задержали и отправили в СИЗО в конце апреля, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По делу экс-замминистра обороны также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По версии следствия, при проведении подрядных и субподрядных работ Иванов и Бородин получили взятку, которая выражалась в оказании услуг имущественного характера. Следствие оценивает стоимость работ более чем в 1 млрд руб.

18 июля ТАСС писал, что Иванов отказался от досудебного соглашения со следствием и настаивает на своей невиновности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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