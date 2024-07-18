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ТАСС узнал об отказе экс-замминистра Иванова от сделки со следствием

Ведомости

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, отказался от досудебного соглашения со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, Иванов настаивает на своей невиновности. Защита экс-замминистра не стала комментировать эту информацию, сославшись на подписку о неразглашении. 

Суд продлил арест Иванову до 23 сентября. В суде обвиняемый рассказал, что больше не работает в Минобороны. Согласно данным портала «Госслужба», его уволили из-за утраты доверия.

О задержании Иванова стало известно 23 апреля. На следующий день суд отправил его в СИЗО. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Иванову грозит до 15 лет лишения свободы. 

По делу экс-замминистра обороны также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. Первого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а второго – в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Их аресты также продлены до 23 сентября. По версии следствия, при проведении подрядных и субподрядных работ Иванов и Бородин получили взятку, которая выражалась в оказании услуг имущественного характера. Следствие оценивает стоимость работ более чем в 1 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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