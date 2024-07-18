ТАСС узнал об отказе экс-замминистра Иванова от сделки со следствием
Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, отказался от досудебного соглашения со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, Иванов настаивает на своей невиновности. Защита экс-замминистра не стала комментировать эту информацию, сославшись на подписку о неразглашении.
О задержании Иванова стало известно 23 апреля. На следующий день суд отправил его в СИЗО. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Иванову грозит до 15 лет лишения свободы.
По делу экс-замминистра обороны также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. Первого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а второго – в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Их аресты также продлены до 23 сентября. По версии следствия, при проведении подрядных и субподрядных работ Иванов и Бородин получили взятку, которая выражалась в оказании услуг имущественного характера. Следствие оценивает стоимость работ более чем в 1 млрд руб.