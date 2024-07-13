В деле экс-замминистра обороны Иванова могут появиться новые фигуранты
В уголовном деле бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, могут появиться новые фигуранты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление Басманного суда Москвы о продлении его ареста.
Согласно документу, уголовное дело было возбуждено 23 апреля 2024 г. в отношении Иванова, бизнесмена Сергея Бородина и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Также дело возбуждено в отношении бизнесмена Александра Фомина и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
Постановление суда продлевает срок содержания под стражей для Иванова, а также арестованных Бородина и Фомина до 23 сентября. В рамках обеспечительных мер арестованы счета и активы всех фигурантов дела.
«РИА Новости» со ссылкой на то же постановление пишет, что следствие изучит телефонные разговоры Иванова.
23 апреля стало известно, что Иванов задержан. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, при проведении подрядных и субподрядных работ Иванов и Бородин получили взятку, которая выражалась в оказании услуг имущественного характера. Следствие оценивает стоимость этой работы более чем в 1 млрд руб.