В деле экс-замминистра обороны Иванова могут появиться новые фигуранты

23 апреля стало известно, что Иванов задержан. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, при проведении подрядных и субподрядных работ Иванов и Бородин получили взятку, которая выражалась в оказании услуг имущественного характера. Следствие оценивает стоимость этой работы более чем в 1 млрд руб.