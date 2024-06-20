Иванова уволили с должности замминистра обороны из-за утраты доверия

20 июня Басманный районный суд Москвы продлил арест Иванова и проходящего по его делу предпринимателя Сергей Бородина. Они останутся под стражей до 23 сентября этого года. В суде Иванов рассказал, что больше не работает в Минобороны. На вопрос о трудоустройстве он ответил, что «до этого» занимал должность замминистра обороны России.