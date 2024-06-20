Иванова уволили с должности замминистра обороны из-за утраты доверия
Бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова уволили с должности из-за утраты доверия. Это следует из данных портала «Госслужба».
«п. 1.1 ч. 1 ст. 37 закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"», – говорится в разделе с основанием для увольнения (цитата по ТАСС). Согласно данному пункту, служебный контракт расторгается из-за утраты доверия к гражданскому служащему в случае несоблюдения ограничений и запретов.
20 июня Басманный районный суд Москвы продлил арест Иванова и проходящего по его делу предпринимателя Сергей Бородина. Они останутся под стражей до 23 сентября этого года. В суде Иванов рассказал, что больше не работает в Минобороны. На вопрос о трудоустройстве он ответил, что «до этого» занимал должность замминистра обороны России.
О задержании Иванова стало известно 23 апреля. Он обвиняется в преступлении, предусмотренным ч. 6 ст. 290 УК – получение взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, Иванов и Бородин получили взятку при проведении подрядных и субподрядных работ, она выражалась в оказании услуг имущественного характера.