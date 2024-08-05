Парк «Патриот» за время руководства Ахмедова заключил более 250 контрактов

Из упомянутого числа контрактов 79 – на сумму от 1 млн до 10 млн руб., 21 контракт с суммами свыше 10 млн руб. – в основном на закупку электроэнергии и газа, охрану имущества, техобслуживание и ремонтные работы. В топ-5 поставщиков парка входят АО «Мосэнергосбыт», ликвидированное ООО «Белый медведь», ООО «Инлайн Технолоджис», ООО «Мегалайн» и ООО ЧОП «Альфа-Набат». С 2015 г. «Патриот» выступил заказчиком в 1235 госконтрактах на сумму более 4,5 млрд руб.