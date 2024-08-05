Парк «Патриот» за время руководства Ахмедова заключил более 250 контрактов
Военно-патриотический парк «Патриот» заключил 258 контрактов за время руководства Вячеслава Ахмедова, сообщает «РИА Новости» на основе данных систем государственных закупок.
Ахмедов значится руководителем «Патриота» с 8 октября 2021 г. В качестве заказчика учреждение заключило 258 контрактов, а в качестве поставщика – девять. Агентство отмечает, что тексты контрактов, где «Патриот» выступал в качестве заказчика, не публикуются.
Из упомянутого числа контрактов 79 – на сумму от 1 млн до 10 млн руб., 21 контракт с суммами свыше 10 млн руб. – в основном на закупку электроэнергии и газа, охрану имущества, техобслуживание и ремонтные работы. В топ-5 поставщиков парка входят АО «Мосэнергосбыт», ликвидированное ООО «Белый медведь», ООО «Инлайн Технолоджис», ООО «Мегалайн» и ООО ЧОП «Альфа-Набат». С 2015 г. «Патриот» выступил заказчиком в 1235 госконтрактах на сумму более 4,5 млрд руб.
5 августа Ахмедова и заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова задержали по делу о мошенничестве. Следствие полагает, что Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение работы парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.